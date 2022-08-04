Barut: "Ayçiçeği Fiyatının 15 TL'den Aşağıya Üreticinin Eline Geçmemesi Gereken Bir Fiyatla Açıklanması Gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Barut: "Ayçiçeği Fiyatının 15 TL'den Aşağıya Üreticinin Eline Geçmemesi Gereken Bir Fiyatla Açıklanması Gerekiyor"

04.08.2022 14:50

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukobirlik'in 10 lira 30 kuruş ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin 10 lira 45 kuruş olarak açıkladığı ayçiçeği alım fiyatının çiftçi lehine iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Barut, “Geçen yıldan bugüne kadar ayçiçeğinde, tarımda kullanılan girdiler ilaçtan tohuma, gübreden mazota 5-6 kat artmıştır. Geçen yıl üretici traktörünün deposunu 600-700 TL’ye doldururken şu anda 3 bin 500 TL’ye doldurmaktadır. Bu yılki ayçiçeğinin maliyeti ise 12,5 TL’dir. Bu nedenle ayçiçeği fiyatının 15 TL’den aşağıya üreticinin eline geçmemesi gereken bir fiyatla açıklanması gerekiyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukobirlik'in 10 lira 30 kuruş ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin 10 lira 45 kuruş olarak açıkladığı ayçiçeği alım fiyatının çiftçi lehine iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Barut, "Geçen yıldan bugüne kadar ayçiçeğinde, tarımda kullanılan girdiler ilaçtan tohuma, gübreden mazota 5-6 kat artmıştır. Geçen yıl üretici traktörünün deposunu 600-700 TL'ye doldururken şu anda 3 bin 500 TL'ye doldurmaktadır. Bu yılki ayçiçeğinin maliyeti ise 12,5 TL'dir. Bu nedenle ayçiçeği fiyatının 15 TL'den aşağıya üreticinin eline geçmemesi gereken bir fiyatla açıklanması gerekiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut ayçiçeği ön alım fiyatlarının çiftçide hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Barut şöyle konuştu:

"AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİ AÇIKLANAN ÖN ALIM FİYATLARIYLA TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

"Ürünlerini bin bir emekle yetiştiren ayçiçeği üreticileri bu yılki açıklanan ön alım fiyatlarıyla ilgili tam bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Şu anda ne yapacaklarını bilemiyor ve kara kara düşünüyorlar. Ayçiçeği ürünüyle ilgili Çukobirlik bir kilogramının fiyatını 10 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifi de bu yılki ayçiçeği ürününün bir kilogramının fiyatını 10 lira 45 kuruş olarak açıklayarak üç ay sonra da kilogram başına 30 kuruş prim vereceğini duyurdu. Bu fiyatlar maliyetin çok çok altındadır. Bu fiyatlarla ayçiçeği üreticileri önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretimi yapamaz duruma gelmiştir.

"AYÇİÇEĞİNİN ÖN ALIM FİYATINI 15 TL OLARAK AÇIKLAYIN"

Geçen yıldan bugüne kadar ayçiçeğinde, tarımda kullanılan girdiler ilaçtan tohuma, gübreden mazota 5-6 kat artmıştır. Geçen yıl üretici traktörünün deposunu 600-700 TL'ye doldururken şu anda 3 bin 500 TL'ye doldurmaktadır. Bu yılki ayçiçeğinin maliyeti ise 12,5 TL'dir. Bu nedenle ayçiçeği fiyatının 15 TL'den aşağıya üreticinin eline geçmemesi gereken bir fiyatla açıklanması gerekiyor. Aynı zamanda yağ açığını da önleyecek ayçiçeğimizin önümüzdeki yıllarda devam ettirilebilmesi için buradan iktidara çağrı yapıyorum. Gelin bu fiyatları revize edin ve ayçiçeğinin ön alım fiyatını 15 TL olarak açıklayın. ya da arada oluşan kilogramdaki 5 TL farkı prim olarak ve peşin olarak üreticiye ödeyin. Üreticiye verin ki, üretici bir daha ayçiçeği ekebilsin. Üretici ektiğinde, üretici desteklendiğinde de tüketiciyi de desteklemiş olursunuz."

YORUMLAR
500
CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barut: 'Ayçiçeği Fiyatının 15 TL'den Aşağıya Üreticinin Eline Geçmemesi Gereken Bir Fiyatla Açıklanması Gerekiyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
13:54 Erzurum'da akılalmaz görüntü! Sokak ortasında kadını darp edip uzaklaştı
13:50 İngilltere'de büyük tehlike! Sahiller zehirli engerek yılanlarıyla dolu
13:37 Gökhan Özoğuz'dan Demet Akalın'a sert sözler: Tıynetsiz ve seviyesiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 14:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Barut: "Ayçiçeği Fiyatının 15 TL'den Aşağıya Üreticinin Eline Geçmemesi Gereken Bir Fiyatla Açıklanması Gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement