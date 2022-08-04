Barut: "Ayçiçeği Fiyatının 15 TL'den Aşağıya Üreticinin Eline Geçmemesi Gereken Bir Fiyatla Açıklanması Gerekiyor"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukobirlik'in 10 lira 30 kuruş ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin 10 lira 45 kuruş olarak açıkladığı ayçiçeği alım fiyatının çiftçi lehine iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Barut, "Geçen yıldan bugüne kadar ayçiçeğinde, tarımda kullanılan girdiler ilaçtan tohuma, gübreden mazota 5-6 kat artmıştır. Geçen yıl üretici traktörünün deposunu 600-700 TL'ye doldururken şu anda 3 bin 500 TL'ye doldurmaktadır. Bu yılki ayçiçeğinin maliyeti ise 12,5 TL'dir. Bu nedenle ayçiçeği fiyatının 15 TL'den aşağıya üreticinin eline geçmemesi gereken bir fiyatla açıklanması gerekiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut ayçiçeği ön alım fiyatlarının çiftçide hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Barut şöyle konuştu:

"AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİ AÇIKLANAN ÖN ALIM FİYATLARIYLA TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

"Ürünlerini bin bir emekle yetiştiren ayçiçeği üreticileri bu yılki açıklanan ön alım fiyatlarıyla ilgili tam bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Şu anda ne yapacaklarını bilemiyor ve kara kara düşünüyorlar. Ayçiçeği ürünüyle ilgili Çukobirlik bir kilogramının fiyatını 10 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifi de bu yılki ayçiçeği ürününün bir kilogramının fiyatını 10 lira 45 kuruş olarak açıklayarak üç ay sonra da kilogram başına 30 kuruş prim vereceğini duyurdu. Bu fiyatlar maliyetin çok çok altındadır. Bu fiyatlarla ayçiçeği üreticileri önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretimi yapamaz duruma gelmiştir.

"AYÇİÇEĞİNİN ÖN ALIM FİYATINI 15 TL OLARAK AÇIKLAYIN"

Geçen yıldan bugüne kadar ayçiçeğinde, tarımda kullanılan girdiler ilaçtan tohuma, gübreden mazota 5-6 kat artmıştır. Geçen yıl üretici traktörünün deposunu 600-700 TL'ye doldururken şu anda 3 bin 500 TL'ye doldurmaktadır. Bu yılki ayçiçeğinin maliyeti ise 12,5 TL'dir. Bu nedenle ayçiçeği fiyatının 15 TL'den aşağıya üreticinin eline geçmemesi gereken bir fiyatla açıklanması gerekiyor. Aynı zamanda yağ açığını da önleyecek ayçiçeğimizin önümüzdeki yıllarda devam ettirilebilmesi için buradan iktidara çağrı yapıyorum. Gelin bu fiyatları revize edin ve ayçiçeğinin ön alım fiyatını 15 TL olarak açıklayın. ya da arada oluşan kilogramdaki 5 TL farkı prim olarak ve peşin olarak üreticiye ödeyin. Üreticiye verin ki, üretici bir daha ayçiçeği ekebilsin. Üretici ektiğinde, üretici desteklendiğinde de tüketiciyi de desteklemiş olursunuz."