CHP Adana Milletvekili Bulut'tan, Başkan Özgan'a ziyaret

Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Özgan da parti ayrımı yapmadan ellerinden gelen gayreti göstererek vatandaşa hizmet edeceklerini kaydetti.

Özgan'a başarılar dileyen Bulut, kalem de hediye etti.

Bulut, beraberinde partisinin Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu ile Özgan'ı ziyaretinde, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

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