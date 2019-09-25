CHP Adana Milletvekili Bulut'tan, Başkan Özgan'a ziyaret
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:32 Kaynak: AA
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.
Bulut, beraberinde partisinin Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu ile Özgan'ı ziyaretinde, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
Özgan'a başarılar dileyen Bulut, kalem de hediye etti.
Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Özgan da parti ayrımı yapmadan ellerinden gelen gayreti göstererek vatandaşa hizmet edeceklerini kaydetti.
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