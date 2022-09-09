Bulut'dan Bakan Koca'ya: "Asm'lere Ödenen ve Enflasyon Karşısında Eriyen Cari Gider Ödemeleri Artırılacak Mı?" - Son Dakika
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Bulut'dan Bakan Koca'ya: "Asm'lere Ödenen ve Enflasyon Karşısında Eriyen Cari Gider Ödemeleri Artırılacak Mı?"

09.09.2022 12:07
Bulut'dan Bakan Koca'ya: "Asm'lere Ödenen ve Enflasyon Karşısında Eriyen Cari Gider Ödemeleri Artırılacak Mı?"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) enerjiye yapılan zamlarla birlikte artan maliyet kalemleri ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Cari gider adı altında yapılan ödemenin artırılmasına yönelik bir girişiminiz olacak mıdır? ASM’ler kamu kurumları sayılmalarına rağmen neden ‘ticarethane’ fiyatlandırmasından ücretlendirilmektedir?” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) enerjiye yapılan zamlarla birlikte artan maliyet kalemleri ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Cari gider adı altında yapılan ödemenin artırılmasına yönelik bir girişiminiz olacak mıdır? ASM'ler kamu kurumları sayılmalarına rağmen neden 'ticarethane' fiyatlandırmasından ücretlendirilmektedir?" diye sordu.

CHP Adan Milletvekili Burhanettin Bulut, ASM'lerin elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar sonucu yaşadıkları sorunları Meclis gündemine taşıdı. Bulut, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. ASM'lerin artan maliyet kalemleri nedeniyle hasta bakmaktan uzaklaşmak zorunda kalacaklarına dikkat çeken Bulut'un, önergesinin gerekçesi şöyle:

"ASM'LER FATURALARINI ÖDEMEDE SIKINTI ÇEKECEK, HEKİMLER SOĞUK VE KARANLIKTA HASTA BAKMAK ZORUNDA KALACAKTIR"

" Türkiye'deki sağlık sistemi uygulanan politikalarla çıkmaza sürüklenmekte, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar her gün artmaktadır. Elektriğe ve doğalgaza peş peşe yapılan fahiş zamlar nedeniyle birinci basamak kamu sağlığı hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezleri'ni bu yıl zor bir kış beklemektedir. Devletin aile hekimlerine elektrik, su, doğalgaz faturalarını, merkezin kirasını, malzeme, kırtasiye giderlerini, yanlarında çalışan personelin maaş giderlerini karşılaması için aylık olarak verdiği cari gider adı altındaki 8-15 bin TL arasında ödeme pek çok kaleme yetmeyecektir. Aradaki fark aile hekiminin hak edişinden gidecek, kamu kurumları sayılmalarına rağmen 'ticarethane' fiyatlandırmasından ücretlendirilen ASM'ler faturalarını ödemede sıkıntı çekecek, hekimler soğuk ve karanlıkta hasta bakmak zorunda kalacaktır. ASM'ler koruyucu sağlık hizmetleri vermekten giderek uzaklaşacaktır."

Bulut, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"ASM'LERE ÖDENEN VE ENFLASYON KARŞISINDA ERİYEN CARİ GİDER ÖDEMELERİ ARTIRILACAK MI?"

"ASM'lere aylık olarak verilen ancak enflasyon karşısında her gün eriyen cari gider adı altında yapılan ödemenin artırılmasına yönelik bir girişiminiz olacak mıdır? ASM binalarının kamu tarafından yapılmasına, kira- kiracı ilişkisi ortadan kaldırılmasına yönelik bir planınız var mıdır? ASM'ler kamu kurumları sayılmalarına rağmen neden 'ticarethane' fiyatlandırmasından ücretlendirilmektedir? Türkiye'de son 2 yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç ASM kirasını, faturalarını ödeyememiştir?  Kaç ASM kirasını ödeyemediği için kapanmıştır? ASM'lerin sorunlarının çözülmesine yönelik Bakanlığınızın bir planı var mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulut'dan Bakan Koca'ya: 'Asm'lere Ödenen ve Enflasyon Karşısında Eriyen Cari Gider Ödemeleri Artırılacak Mı?' - Son Dakika

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