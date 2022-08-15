Burhanettin Bulut, Emeklilerin Promosyon Haczini TBMM Gündemine Taşıdı: "Nebati Önce Emekliyi Borç Batağından Kurtarsın" - Son Dakika
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Burhanettin Bulut, Emeklilerin Promosyon Haczini TBMM Gündemine Taşıdı: "Nebati Önce Emekliyi Borç Batağından Kurtarsın"

15.08.2022 12:29
Burhanettin Bulut, Emeklilerin Promosyon Haczini TBMM Gündemine Taşıdı: "Nebati Önce Emekliyi Borç Batağından Kurtarsın"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bankaların emeklilerin promosyonlarına haciz koyduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. “Bu enflasyonla sokağa rahat çıkabildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önce promosyonuna bile haciz gelen emekliyi içine düştüğü borç batağından kurtarsın” diyen Bulut, Bakan Nebati'ye “E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bankaların emeklilerin promosyonlarına haciz koyduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. "Bu enflasyonla sokağa rahat çıkabildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önce promosyonuna bile haciz gelen emekliyi içine düştüğü borç batağından kurtarsın" diyen Bulut, Bakan Nebati'ye "E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki, " Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında emekli maaşları haczedilemez" hükmüne rağmen yurttaşların banka hesaplarına yatan paraya haciz konulduğu yönündeki şikayetlerini TBMM gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi, 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı aldığını ve en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL olduğunu anımsattı.  Emeklilerin promosyonlarına bankaların teminat adı altında el koyduğunu belirten Bulut, Bulut "Derin ekonomik krizin etkileriyle boğuşan, mutfakta tenceresini borçla kaynatan emeklinin; yasaya rağmen promosyonuna el konulması kabul edilemez" dedi.

"Bu enflasyonla sokağa rahat çıkabildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önce promosyonuna bile haciz gelen emekliyi içine düştüğü borç batağından kurtarsın" diyen Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye şu soruları yöneltti:

-E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur?

-Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur? Kaç vatandaş iade davası açmıştır?

-Promosyona el koyan bankalar arasından kamu bankaları var mıdır? Bakanlığınız tarafından bankalara herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

-Promosyon uygulamasının her yıl en az enflasyon artışı kadar olmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

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Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhanettin Bulut, Emeklilerin Promosyon Haczini TBMM Gündemine Taşıdı: "Nebati Önce Emekliyi Borç Batağından Kurtarsın" - Son Dakika
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