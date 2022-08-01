Müzeyyen Şevkin: "Akp'nin Ne Yazık Ki İhaleleri Gerçek Bahçeleri Yalan" - Son Dakika
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Müzeyyen Şevkin: "Akp'nin Ne Yazık Ki İhaleleri Gerçek Bahçeleri Yalan"

01.08.2022 16:54

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 1,5 yıl önce yıkılan Adana 5 Ocak Stadyumu’nun yerine millet bahçesi yapım ihalesini alan şirketin konkordato ilan ettiğini, aynı şirketin Giresun ve Erzurum’da aldığı ihalelerde de yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, “Hükümet yetkililerine soruyoruz, siz bu ihalelere çıkarken bu firmaları araştırmıyor musunuz? Kamu yararını bu kadar mı hiçe sayıyorsunuz… AKP’nin ne yazık ki ihaleleri gerçek bahçeleri yalan” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 1,5 yıl önce yıkılan Adana 5 Ocak Stadyumu'nun yerine millet bahçesi yapım ihalesini alan şirketin konkordato ilan ettiğini, aynı şirketin Giresun ve Erzurum'da aldığı ihalelerde de yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, "Hükümet yetkililerine soruyoruz, siz bu ihalelere çıkarken bu firmaları araştırmıyor musunuz? Kamu yararını bu kadar mı hiçe sayıyorsunuz… AKP'nin ne yazık ki ihaleleri gerçek bahçeleri yalan" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyin Şevkin, Adana 5 Ocak Stadyumu'nun yerine kurulacak millet bahçesi ihalesini alan şirketle ilgili açıklama yaptı. Şevkin, şöyle konuştu:

"Adana 5 Ocak Stadyumu yerine kurulacak millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle Temmuz 2021 yılında yıkıldı. Ocak 2022 yılında 11 milyon kamu zararı yaratmış olan yani Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı fabrikada 11 milyon kamu zararı yaratmış olan bir firmaya 43 milyon 44 bin TL'ye ihale edildi. Ama üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki buraya bir çivi bile çakılmadı. Bu firma aynı zamanda Giresun'da Atatürk Stadyumu yıkılarak yerine yapılacak olan millet bahçesini yine 28.4 milyon TL'ye ihaleyi kazanan firmaydı.

"AKP'NİN NE YAZIK Kİ İHALELERİ GERÇEK BAHÇELERİ YALAN"

Şimdi bu firma üzerinden 1 buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir çivi çakmış olmadığı ve her iki stadyumun ve millet bahçesinin yerinde yeller estiği bu alanda konkordato ilan etmiş durumda. Buradan hükümet yetkililerine soruyoruz, siz bu ihalelere çıkarken bu firmaları araştırmıyor musunuz? Kamu yararını bu kadar mı hiçe sayıyorsunuz? Ayrıca 84 yıllık bir tarihi olan ve spor tarihi hafızasını taşıyan Adana Stadyumu'nu yıkarken herhangi bir Adanalıya sordunuz mu? Herhangi bir referandum, plebisit yaptınız mı? Acaba Adanalının yatıp yuvarlanacağı millet bahçelerine mi ihtiyacı var, yoksa iş alanlarına mı ihtiyacı var. Bu kamu paralarını bu kadar çarçur etmeye hakkınız var mı? Adanalı elbette bunun hesabını sizden seçimlerde sizlerden soracaktır. AKP'nin ne yazık ki ihaleleri gerçek bahçeleri yalan. Her konuda olduğu gibi."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Müzeyyen Şevkin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzeyyen Şevkin: 'Akp'nin Ne Yazık Ki İhaleleri Gerçek Bahçeleri Yalan' - Son Dakika

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