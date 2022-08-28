Adanalı Balıkçılar Artan Maliyetlerden Şikayetçi: "Tedirginiz. Acaba Tutacağımız Balık Maliyeti Karşılayacak Mı"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Karataş ilçesinde, yeni sezona hazırlanan balıkçıların sorunlarını dinledi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, mazot ve balıkçılık malzemelerinin fiyatlarından dert yanarak, "Tedirginiz. Acaba tutacağımız balık maliyeti karşılayacak mı? Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Balıkçılara bir destek, bir şeyler yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Balıkçı Hikmet Kaymaz da yeni getirilen markalama sisteminden memnun olmadıklarını dile getirerek, "Yarın bu sisteme girdiği zaman kontak kapatacağız, o duruma geldik. Markalama sistemi gelirse bu fiyatlarla limana bile inemeyiz, evden bile çıkamayalım artık. Alacaklılar kapıya gelecek" diye konuştu.

Müzeyyen Şevkin, av yasağının kalkmasına günler kala Karataş'taki balıkçıları ziyaret etti. Şevkin'e, CHP Karataş İlçe Başkanı Seçgin Sakar da eşlik etti.

Şevkin, CHP heyetinin Türkiye'deki 28 limanı gezerek sorunları tespit ettiğini, halkın ve milletin iktidarında sorunların çözüme kavuşacağını söyledi. Balıkçılıktaki girdi fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken Şevkin, "Kuracağımız Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kapsamında sürdürülebilir balıkçılık için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu ise yaşadıkları sorunları Şevkin'e şöyle anlattı:

"MEBLAĞLAR ÇOK ARTTI. TEDİRGİNİZ. ACABA TUTACAĞIMIZ BALIK MALİYETİ KARŞILAYACAK MI"

"Daha önce Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş yakıt adı altında devletin bir desteği vardı, fakat son zamlardan sonra balıkçılarımız tedirgin. Bu mazot girdileri ile alakalı tedirgin. Sezon, diğer denizlerimizde 1 Eylül'de açılacak, Akdeniz'de 15 Eylül'de açılması münasebetiyle yoğun, hummalı bir çalışma var, tekne bakımı var. Örneğin, geçen sene 1 liraya aldığımız bir boyayı bu sene 100 lira civarında alıyoruz. Meblağlar çok arttı. Tedirginiz. Acaba tutacağımız balık maliyeti karşılayacak mı? Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Balıkçılara bir destek, bir şeyler yapılmasını talep ediyoruz."

Balıkçı Hikmet Kaymaz da şöyle konuştu:

"MARKALAMA SİSTEMİ GELİRSE BU FİYATLARLA LİMANA BİLE İNEMEYİZ"

"Mazot fiyatları geçen seneye rağmen çok yüksek. Ağ malzemelerimiz çok pahalı oldu, geçen sene ile bu sene karşılaştırılamaz bile. Bunun üstüne bir de kontak sistemi, markalama sistemi geldi. Ağlarımızı belli bir kotada azaltıyorlar. Bu yakıta hiçbir balıkçı bu limandan dışarı çıkamaz. 2,5-3 saat gidiyoruz, 3 saat geliyoruz; evimizi bilmiyoruz, çocuklarımızı görmüyoruz. Bunun üstüne bu markalama sistemi bizi çok yordu, çok düşündürdü. Yarın bu sisteme girdiği zaman kontak kapatacağız, o duruma geldik. Markalama sistemi gelirse bu fiyatlarla limana bile inemeyiz, evden bile çıkamayalım artık. Alacaklılar kapıya gelecek. Devletimizden, büyüklerimizden bir yardım istiyoruz, bir çare istiyoruz."