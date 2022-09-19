Müzeyyen Şevkin: "36 Milyon İnsan Sürekli Borçlu Yaşıyor" - Son Dakika
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Müzeyyen Şevkin: "36 Milyon İnsan Sürekli Borçlu Yaşıyor"

19.09.2022 16:17
Müzeyyen Şevkin: "36 Milyon İnsan Sürekli Borçlu Yaşıyor"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, hükümetin enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, icra ve iflaslara karşı hiçbir önlem almadığını belirterek, “36,4 milyon insan sürekli borçlu yaşıyor. Vatandaşın takipteki borcu 30,3 milyar liraya yükseldi” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, hükümetin enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, icra ve iflaslara karşı hiçbir önlem almadığını belirterek, "36,4 milyon insan sürekli borçlu yaşıyor. Vatandaşın takipteki borcu 30,3 milyar liraya yükseldi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, vatandaşın artan borç oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 36,4 milyon insanın sürekli borçlu yaşadığını, vatandaşın takipteki borcunun 30,3 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Şevkin, son 4 ayda vatandaşların bankalara olan borçlarında 209 milyar liralık artış yaşandığını ifade etti.

"Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcunun takiptekiler de dahil eylül itibariyle 1 trilyon 321 milyar liraya yükseldiğini" belirten Şevkin, vatandaşların bu borcunun 985 milyar lirasının bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 336 milyar lirasının da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklandığını kaydetti. Şevkin, son hafta tüketici kredilerinde 4,4 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 4,8 milyar liralık artış yaşandığına dikkat çekti.

"TOKİ BORCU 27 MİLYAR LİRA"

Şevkin, "Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 32,9 milyar, TOKİ'ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 1 trilyon 380 milyar lira düzeyinde seyrediyor. Vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 295 milyar liralık, toplam borçlarında ise 297 milyar liralık artış yaşandı" diyerek şöyle devam etti:

"KREDİ KARTI VE TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLARI ARTIYOR"

"Risk Merkezinin verilerine göre bu yıl ocak- temmuz döneminde bankaların 538 bin 254 kişiyi kredi kartı borcunu, 659 bin 89 kişiyi de tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için yasal takibe aldı. Önceki yıllarda takibe alınıp icraya verilenlerden borcu devam edenlerin sayısı ise temmuz sonu itibariyle 4 milyon 144 bin 303 kişiye ulaştı. Bu durumda olanların sayısında geçen yıl temmuz ayına göre 500 bin kişilik bir artış yaşandı. Bankalar Birliği Risk Merkezinin verilerine göre, bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısı (aynı bankaya ya da başka bankalara birden fazla borcu bulunanlar, vatandaşlık numarası yardımıyla tek kişi sayılıyor) ise son bir yılda 1 milyon 892 bin kişi daha artarak 36 milyon 362 bin kişiye yükseldi."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müzeyyen Şevkin, Milletvekili, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzeyyen Şevkin: '36 Milyon İnsan Sürekli Borçlu Yaşıyor' - Son Dakika

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