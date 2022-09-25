Müzeyyen Şevkin: Pamuk Destek Primi Günün Koşullarına Uyarlanmalı - Son Dakika
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Müzeyyen Şevkin: Pamuk Destek Primi Günün Koşullarına Uyarlanmalı

25.09.2022 15:07

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, pamuğa verilen destek priminde artış yapılmamasına tepki göstererek, “Pamuk destekleme fark ücreti Tarım Bakanlığı tarafından 110 kuruş olarak belirlendi. Bunun da günün koşullarına uyarlanması gerekiyor. Geçen yılla aynı rakam verildi. Bu kadar önemli bir ürünün hem mazot hem gübre desteklerinin artırılması için Tarım Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, pamuğa verilen destek priminde artış yapılmamasına tepki göstererek, "Pamuk destekleme fark ücreti Tarım Bakanlığı tarafından 110 kuruş olarak belirlendi. Bunun da günün koşullarına uyarlanması gerekiyor. Geçen yılla aynı rakam verildi. Bu kadar önemli bir ürünün hem mazot hem gübre desteklerinin artırılması için Tarım Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamukta kilogram başına verilen destek primini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 110 kuruş olarak duyurdu. Müzeyyen Şevkin, bugün yaptığı açıklamada, pamuk destek priminde artış yapılmamasını eleştirdi. Şevkin, şunları söyledi:

"YETERLİ DESTEK VERİLMEMESİYLE GİDEREK AZALAN BİR PAMUK EKİMİYLE KARŞI KARŞIYA KALINIYOR"

"Tarım Bakanlığı her ne kadar gübre ve mazotta üç katına destekleme verdiğiyle övünüyorsa da son bir yıl içerisinde tüm girdiler beş kat artmıştır. Tekstil sanayinde gelişmiş olduğumuzla övünüyoruz. Pamuk, elbette ki tekstil ana ham maddelerinden biridir. Pamuğu, aynı zamanda yağ, küspe ve benzerleri gibi sanayide de kullanıyoruz. Ama bu alanların daralması, üretimi çok zor, çok emek gerektiren pamukta yeterli destek verilmemesiyle giderek azalan bir pamuk ekimiyle karşı karşıya kalınıyor. Pamuk destekleme fark ücreti de Tarım Bakanlığı tarafından 110 kuruş olarak belirlendi. Bunun da günün koşullarına uyarlanması gerekiyor. Geçen yılla aynı rakam verildi. Bu kadar önemli bir ürünün hem mazot hem gübre desteklerinin artırılması için Tarım Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müzeyyen Şevkin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzeyyen Şevkin: Pamuk Destek Primi Günün Koşullarına Uyarlanmalı - Son Dakika

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