Orhan Sümer: "Milyonlarca Kişinin Girdiği Sınavlarda da AKP'ye Güven Kalmamıştır"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına ilişkin, "Ülke yönetiminde ve belli başlı birçok konuda olduğu gibi milyonlarca kişinin girdiği sınavlarda da AKP'ye güven kalmamıştır. Daha önce soruların nasıl çalındığı belirli gruplara nasıl servis edildiği ortaya çıkmıştı. Sınav havuzlarına gönderilen benzer sorular diyerek geçemeyeceğimiz kadar aynı ve bire bir sorulması ne yazık ki vicdanları yaralıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Sümer, şu açıklamayı yaptı:

"BENZER SORULAR DİYEREK GEÇEMEYECEĞİMİZ KADAR AYNI VE BİRE BİR SORULMASI NE YAZIK Kİ VİCDANLARI YARALIYOR"

"Ülke yönetiminde ve belli başlı birçok konuda olduğu gibi milyonlarca kişinin girdiği sınavlarda da AKP'ye güven kalmamıştır. Daha önce soruların nasıl çalındığı belirli gruplara nasıl servis edildiği ortaya çıkmıştı. Benzer işler ne yazık ki halen devam ediyor. Geçen hafta sonu yapılan KPSS 2022 Sınavı'nda bazı soruların bir dershane grubunun daha önce yayınladığı deneme sınavlarında bire bir aynısının çıktığı görüldü. Sınav havuzlarına gönderilen benzer sorular diyerek geçemeyeceğimiz kadar aynı ve bire bir sorulması ne yazık ki vicdanları yaralıyor.

"ADALETLİ GÜNLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ İKTİDARINDA MUTLAKA TESİS EDECEĞİZ"

Yıllarca sınavlara hazırlanan, kamuda çalışma hayali kuran gençler sosyal medyada emeklerinin çalındığını haykırıyor. Ne oldu diye incelediğiniz zaman Yediiklim adlı dershane grubunun sınav öncesinde yaptığı denemelerde ve videolu ders anlatımlarında kullanılan sorularının noktası virgülüne kadar KPSS 2022 Sınavı'nda çıktığını görüyoruz. Sayın Bakana bu sızıntı ve sınav güvenliğine gölge düşüren olayları sorduk. Kimsenin aklında şüphe uyandırmayacak adaletli günleri Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında mutlaka tesis edeceğiz.

"BİR DÖNEM GENÇLİĞİNİN ÜLKEYE OLAN ÜMİDİ DE ÇALINMIŞ OLUYOR"

Ne yazık ki daha önce askeri okullara giriş, KPSS, ÖSS gibi sınavlarda belirli grupların sorulara hakim olduğu ve tırnak içinde kendi öğrencilerine avantaj sağladıkları ortaya çıkmıştı. Artık ülkemizde yapılan sınavların inandırıcılığı ve güvenilirliği giderek azalıyor. Çalınan sadece sınav soruları olmuyor. Bir dönem gençliğinin ülkeye olan ümidi de çalınmış oluyor."

Sümer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları yöneltti:

-KPSS 2022 Sınav sorularının bir dershane grubuna daha önceden servis edildiği iddiaları doğru mudur?

-KPSS Sınav sorularını hazırlayan ekipte kim ve hangi gruplar vardır?

-2022 KPSS Sınav sorularının adı geçen dershaneden başka bir dershane grubunda da rastlanmış mıdır?

-KPSS sınav sorularının bir dershane grubunun deneme sınavlarıyla bire bir aynısının sorulması ile ilgili Bakanlığınızca başlatılan bir araştırma var mıdır?

-Milyonlarca vatandaşın girdiği KPSS sınavının güvenilirliği zedelendiği göz önüne alınırsa sınavın yenilenmesi durumu söz konusu mudur?