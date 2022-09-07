Orhan Sümer: Türkiye'de Üretim Şalter İndirme Noktasında

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlara ilişkin, "Enerji alanında yapılan son zamlarla birlikte birçok üretim merkezi kepenk kapatma noktasına geldi. Türkiye'de üretim, şalter indirme noktasında. Bu iktisat biliminden uzak ve inatçı yanlış politikada ısrar edilirse bir yandan TL pula dönerken diğer yandan memlekette üretim yapabilen kimse kalmayacak" dedi.

Orhan Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamların ardından birçok alanda üretimin durma noktasına geldiğini belirtti. Sümer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk lirası, dünyada en değerli para birimleri listesinde 5 yıl önce 18 ve 20. sıralarda dolaşırken bugün 44. sırada yer alıyor. Henüz adını bile bilmediğimiz birçok ülkenin parasının değeri ne yazık ki TL'den daha fazla. Enerji alanında yapılan son zamlarla birlikte birçok üretim merkezi kepenk kapatma noktasına geldi. Türkiye'de üretim, şalter indirme noktasında. Bu iktisat biliminden uzak ve inatçı yanlış politikada ısrar edilirse bir yandan TL pula dönerken diğer yandan memlekette üretim yapabilen kimse kalmayacak.

"NE ÜRETİYORSAK ARTIK YÜZDE 50 DAHA PAHALI"

Fabrikalarda, sanayide, üretim merkezlerinde çalışan sektörlerin tek kalemde enerji giderleri yüzde 50 zamlanırken 'fiyatların ucuzlayacağını' söylemek, milletin aklıyla dalga geçmek demektir. Ne yazık ki üretim bandından çıkan her kalem ürün, artık en az yüzde 50 daha pahalıya satılacaktır. Koca koca fabrikaların, kurumsal işletmelerin faturalarını ödeyemediklerini, gelen yüklü miktarların altından kalmadıkları için kepenk kapattıklarını biliyoruz."