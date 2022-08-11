Orhan Sümer: Son Bir Senede Türkiye'de Kumar ve Uyuşturucu Kullanımı Yüzde 100 Artmış Durumda - Son Dakika
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Orhan Sümer: Son Bir Senede Türkiye'de Kumar ve Uyuşturucu Kullanımı Yüzde 100 Artmış Durumda

11.08.2022 14:19
Orhan Sümer: Son Bir Senede Türkiye'de Kumar ve Uyuşturucu Kullanımı Yüzde 100 Artmış Durumda

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Son bir senede Türkiye’de kumar ve uyuşturucu kullanımı yüzde 100 artmış durumda. Vatandaşlar ya ek gelir sağlamak ümidiyle online kumar sitelerinde kumar oynuyor ya da bunalım daha da derinleşince uyuşturucu batağına saplanıyor. Acı olan tarafı ise saray iktidarı tüm bunları bildiği halde sadece seyirci kalıyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Son bir senede Türkiye'de kumar ve uyuşturucu kullanımı yüzde 100 artmış durumda. Vatandaşlar ya ek gelir sağlamak ümidiyle online kumar sitelerinde kumar oynuyor ya da bunalım daha da derinleşince uyuşturucu batağına saplanıyor. Acı olan tarafı ise saray iktidarı tüm bunları bildiği halde sadece seyirci kalıyor" dedi.

Orhan Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kumar ve uyuşturucu kullanımdaki artışa dikkat çekti. Sümer, şunları kaydetti:

"SARAY İKTİDARI BUNLARI BİLDİĞİ HALDE SEYİRCİ KALIYOR"

"Özellikle son bir senede, yanlış ekonomi politikaları yüzünden yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik gibi sorunlar daha da derinleşti. Milyonlarca vatandaşımız, kredi kartlarıyla, kredilerle, elden aldığı borçlarla ayı çevirmeye çalışıyor. Ancak bir yerde artık çarklar dönmüyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, son bir senede Türkiye'de kumar ve uyuşturucu kullanımı yüzde 100 artmış durumda. Vatandaşlar ya ek gelir sağlamak ümidiyle online kumar sitelerinde kumar oynuyor ya da bunalım daha da derinleşince uyuşturucu batağına saplanıyor. Acı olan tarafı ise saray iktidarı tüm bunları bildiği halde sadece seyirci kalıyor.

"SLOT TARZI KUMAR OYUNLARININ AYNISINI MİLLİ PİYANGO DA OYNATIYOR"

Türkiye'de erişime açık yüzlerce online kumar sitesi bulunuyor. KİT Komisyonu'nda bu konuya özellikle değindiğimizde yetkililer, tam anlamıyla çözüm üretemediklerinden bahsediyorlar. Gerçi 'slot' tarzı kumar oyunlarının aynısını Milli Piyango kendisi de oynatıyor ama online kumar bataklığına düşen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden kumar oynayanların birçoğu, az da olsa ek gelir sağlamak için kumar oynadıklarını belirtiyor. Saray iktidarı memleketi öyle bir hale getirdi ki vatandaş çareyi kumarda buluyor.

"UYUŞTURUCU KULLANIMI 14-35 YAŞ ARALIĞINDA OLDUKÇA FAZLA"

Milyonlarca gencimiz, iş bulma sıkıntısı yaşıyor. Sınavlarda ortaya çıkan soruların çalınması, mülakatlarda ortaya çıkan torpil, ekonomik krizin her geçen gün etkisini artırması, gençlerimizi büyük bir bunalımın içine itiyor. Ne yazık ki uyuşturucu kullanımı 14-35 yaş aralığında oldukça fazla. Gençler, kendilerini ülkelerinde değersiz hissediyor. Uyuşturucu kullanımı, ekonomik değerlerle aynı yönde etki gösteriyor. Kriz büyüdükçe uyuşturucu kullanımı artıyor. Ekonomik sebepler gençlerimizi uyuşturucu bataklığına itiyor."

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Kaynak: ANKA

Orhan Sümer, Türkiye, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sümer: Son Bir Senede Türkiye'de Kumar ve Uyuşturucu Kullanımı Yüzde 100 Artmış Durumda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Sümer: Son Bir Senede Türkiye'de Kumar ve Uyuşturucu Kullanımı Yüzde 100 Artmış Durumda - Son Dakika
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