Orhan Sümer: "'Sağlıkta Devrim Yaptık' Diye Övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni Unuttu" - Son Dakika
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Orhan Sümer: "'Sağlıkta Devrim Yaptık' Diye Övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni Unuttu"

05.08.2022 11:54

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yenisinin yapılacağı gerekçesiyle 2013 yılında AKP iktidarı tarafından yıkılan Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin unutulduğunu belirterek, “Tam 10 yıldır Adanalı hemşerilerimiz hastanenin yapılmasını bekliyor. Yeni hastane binası diye yaptıkları reklam sadece tabela dikmekten öteye gidemedi. ‘Sağlıkta devrim yaptık’ diye övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi’ni unuttu” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yenisinin yapılacağı gerekçesiyle 2013 yılında AKP iktidarı tarafından yıkılan Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin unutulduğunu belirterek, "Tam 10 yıldır Adanalı hemşerilerimiz hastanenin yapılmasını bekliyor. Yeni hastane binası diye yaptıkları reklam sadece tabela dikmekten öteye gidemedi. 'Sağlıkta devrim yaptık' diye övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni unuttu." dedi.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, AKP'nin Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni yıktığını, 10 yıldır da hastaneye tek bir çivi çakılmadığını belirtti. Sümer, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"10 SENEDE TEK BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI"

"1896 yılında kurulan, 2013 yılına kadar aralıksız hizmet veren daha sonra AKP iktidarı tarafından yenisini yapacağız gerekçesi ile yıkılan Yüreğir Karşıyaka Devlet Hastanesi, Yüreğir ve Karataş ilçelerimizin kırsal bölgeleriyle birlikte 500 bin kişiye hizmet veriyordu. 10 senede tek bir çivi dahi çakılmadı. Tam 10 yıldır Adanalı hemşerilerimiz hastanenin yapılmasını bekliyor.

"YENİ HASTANE BİNASI DİYE YAPTIKLARI REKLAM SADECE TABELA DİKMEKTEN ÖTEYE GİDEMEDİ"

Alan harabeye dönmüş, moloz ve çöp yığınlarıyla dolup taşıyor. Yeni hastane binası diye yaptıkları reklam sadece tabela dikmekten öteye gidemedi. 'Sağlıkta devrim yaptık' diye övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni unuttu. Bu alan saray iktidarının Adana'ya verdiği değeri gösteriyor."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Orhan Sümer: ''Sağlıkta Devrim Yaptık' Diye Övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni Unuttu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Sümer: "'Sağlıkta Devrim Yaptık' Diye Övünenler Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi'ni Unuttu" - Son Dakika
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