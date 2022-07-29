Orhan Sümer: "Yaşlı Hastalarımızın Bez Parasını Dahi Ödeyemeyecek Ekonomik Durumu Yaratanlar Utanmadan Vatandaştan Sabır Bekliyor"

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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yetişkin hasta bezlerinde devlet tarafından ödenen rakamda kesintiye gidilmesine tepki gösterdi. Sümer, "Bir kutu yetişkin bezi için hasta yakınına 200 lira ödeniyor. Oysa içinde sadece 30 tane olan, yani hastanın günde bir defa kullanabileceği bez kutusunun fiyatı medikallerde 250 lira. Yaşlı hastalarımızın bez parasını dahi ödeyemeyecek ekonomik durumu yaratanlar hiç utanmadan vatandaştan sabır bekliyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer; yetişkin hasta bezlerinde devlet tarafından ödenen rakamda kesintiye gidilmesine tepki gösterdi. Sümer, bugün yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Aya gideceğiz, uzaya çıkacağız, ekonomimiz uçuyor, Avrupa bizi kıskanıyor, yalanları bir yana; Türkiye'de vatandaşlar ekonomik anlamda büyük sıkıntı çekiyor. İktidar bu sorunları çözmek şöyle dursun mevcut problemlere yenisini ekliyor. Vatandaşlarımızın ağır hastasına bağladığı yetişkin bezine devletin ödediği rakamda kesintiye gidiyor. Önceden ağır hastaların yetişkin bezleri devlet tarafından karşılanıyordu. Ekonomik yanlışlıklar hastaların kullandığı yetişkin bezlerinin fiyatını da yükseltince saray iktidarı hemen ödenekte kesinti yapmaya gitti.

"BİR KUTU YETİŞKİN BEZİ 250 LİRA"

Bir kutu yetişkin bezi için hasta yakınına 200 lira ödeniyor. Oysa içinde sadece 30 tane olan, yani hastanın günde bir defa kullanabileceği bez kutusunun fiyatı medikallerde 250 lira. Yaşlı hastalarımızın bez parasını dahi ödeyemeyecek ekonomik durumu yaratanlar hiç utanmadan vatandaştan sabır bekliyor. Birçok evde yaşlı ve ağır hasta var. Ne yazık ki yetişkin bezi kullanmak zorundalar. Saray iktidarı milletin hastasına bağladığı bezden kesinti yapana kadar, 5'li çeteye ve yakınlarına sağladığı rant musluklarını kapatmalıdır. Bu tablo devleti düşürdükleri durumun, İktidarın tükenmişliğinin ve acizliğinin resmidir."