Orhan Sümer: "Yaşlı Hastalarımızın Bez Parasını Dahi Ödeyemeyecek Ekonomik Durumu Yaratanlar Utanmadan Vatandaştan Sabır Bekliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Orhan Sümer: "Yaşlı Hastalarımızın Bez Parasını Dahi Ödeyemeyecek Ekonomik Durumu Yaratanlar Utanmadan Vatandaştan Sabır Bekliyor"

29.07.2022 11:19

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yetişkin hasta bezlerinde devlet tarafından ödenen rakamda kesintiye gidilmesine tepki gösterdi. Sümer, “Bir kutu yetişkin bezi için hasta yakınına 200 lira ödeniyor. Oysa içinde sadece 30 tane olan, yani hastanın günde bir defa kullanabileceği bez kutusunun fiyatı medikallerde 250 lira. Yaşlı hastalarımızın bez parasını dahi ödeyemeyecek ekonomik durumu yaratanlar hiç utanmadan vatandaştan sabır bekliyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yetişkin hasta bezlerinde devlet tarafından ödenen rakamda kesintiye gidilmesine tepki gösterdi. Sümer, "Bir kutu yetişkin bezi için hasta yakınına 200 lira ödeniyor. Oysa içinde sadece 30 tane olan, yani hastanın günde bir defa kullanabileceği bez kutusunun fiyatı medikallerde 250 lira. Yaşlı hastalarımızın bez parasını dahi ödeyemeyecek ekonomik durumu yaratanlar hiç utanmadan vatandaştan sabır bekliyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer; yetişkin hasta bezlerinde devlet tarafından ödenen rakamda kesintiye gidilmesine tepki gösterdi. Sümer, bugün yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Aya gideceğiz, uzaya çıkacağız, ekonomimiz uçuyor, Avrupa bizi kıskanıyor, yalanları bir yana; Türkiye'de vatandaşlar ekonomik anlamda büyük sıkıntı çekiyor. İktidar bu sorunları çözmek şöyle dursun mevcut problemlere yenisini ekliyor. Vatandaşlarımızın ağır hastasına bağladığı yetişkin bezine devletin ödediği rakamda kesintiye gidiyor. Önceden ağır hastaların yetişkin bezleri devlet tarafından karşılanıyordu. Ekonomik yanlışlıklar hastaların kullandığı yetişkin bezlerinin fiyatını da yükseltince saray iktidarı hemen ödenekte kesinti yapmaya gitti.

"BİR KUTU YETİŞKİN BEZİ 250 LİRA"

Bir kutu yetişkin bezi için hasta yakınına 200 lira ödeniyor. Oysa içinde sadece 30 tane olan, yani hastanın günde bir defa kullanabileceği bez kutusunun fiyatı medikallerde 250 lira. Yaşlı hastalarımızın bez parasını dahi ödeyemeyecek ekonomik durumu yaratanlar hiç utanmadan vatandaştan sabır bekliyor. Birçok evde yaşlı ve ağır hasta var. Ne yazık ki yetişkin bezi kullanmak zorundalar. Saray iktidarı milletin hastasına bağladığı bezden kesinti yapana kadar, 5'li çeteye ve yakınlarına sağladığı rant musluklarını kapatmalıdır. Bu tablo devleti düşürdükleri durumun, İktidarın tükenmişliğinin ve acizliğinin resmidir."

YORUMLAR
500
Aydınlı Pazarcı: 'Şu An Traktörün Kontağını Açamıyoruz' Aydınlı Pazarcı: 'Şu An Traktörün Kontağını Açamıyoruz' Üreticiler TMO'dan Şikâyet Etti… CHP'li Barut, 'Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını 15 Lira Olarak Açıklayın' Çağrısı Yaptı Üreticiler TMO'dan Şikâyet Etti… CHP'li Barut, 'Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını 15 Lira Olarak Açıklayın' Çağrısı Yaptı Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: '10 Tane Oyum Sana Kurban Olsun' Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: '10 Tane Oyum Sana Kurban Olsun'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Orhan Sümer, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sümer: 'Yaşlı Hastalarımızın Bez Parasını Dahi Ödeyemeyecek Ekonomik Durumu Yaratanlar Utanmadan Vatandaştan Sabır Bekliyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: Orhan Sümer: "Yaşlı Hastalarımızın Bez Parasını Dahi Ödeyemeyecek Ekonomik Durumu Yaratanlar Utanmadan Vatandaştan Sabır Bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement