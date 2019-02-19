Son Dakika Haberleri: CHP aday listelerini teslim etti

CHP aday listelerini teslim etti

1 saat önce

CHP belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

CHP aday listelerini teslim etti, System.String[]
CHP belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:20 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 21:30:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP aday listelerini teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]