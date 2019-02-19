CHP aday listelerini teslim etti
1 saat önce
CHP belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.
CHP
belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:20
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