Son Dakika Haberleri: CHP Aday Tanıtım Toplantısı (1)

CHP Aday Tanıtım Toplantısı (1)

1 saat önce

- CHP Aday Tanıtım Toplantısı Salondan detaylar Belediye Başkan adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- CHP Aday Tanıtım Toplantısı
Salondan detaylar
Belediye Başkan adayları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:33 Kaynak: AA

Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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