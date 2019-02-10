CHP Aday Tanıtım Toplantısı (1)
1 saat önce
- CHP Aday Tanıtım Toplantısı Salondan detaylar Belediye Başkan adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- CHP
Aday Tanıtım Toplantısı
Salondan detaylar
Belediye Başkan adayları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara
Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:33 Kaynak: AA
2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor
İlk Genel Seçim Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar
Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde
Melania Trump'ın Kıyafetindeki Detay, Sosyal Medyada Olay Oldu