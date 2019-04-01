CHP Adayı Bucak'a Darp Gözaltısı
1 saat önce
Şanlıurfa'da CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da CHP Siverek
Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak
'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, AK Parti
'nin Haliliye Belediyesi
Meclis Üyesi Nusret Kaya
'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Bucak'ın yakınları olduğu öne sürülen kişiler, aralarında husumet bulunan Nusret Kaya'yı dün Siverek ilçe merkezinde darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaya'nın şikayeti üzerine olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla belediye başkan adayı
Fatih Bucak da gece saatlerinde gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Bucak'ın yakınları olduğu iddia edilen bir grup, emniyet binası önünde bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:11 Kaynak: AA
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