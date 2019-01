CHP Adayı Gökçe'den, Gürkan'a Ziyaret

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, "Hizmetler ve projeler yarışsın istiyoruz, kavgadan uzak bir seçim süreci arzusundayız" dedi.

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, "Hizmetler ve projeler yarışsın istiyoruz, kavgadan uzak bir seçim süreci arzusundayız" dedi.



Ziyarette Selahattin Gürkan'a başarı dileklerini ileten Gökçe, burada yaptığı konuşmada, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimden önce Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı netleşmiş olan ve seçimde yarışacağımız kişi olan Selahattin Gürkan beye başarılar dilemek ve centilmence bir seçimin geçmesi dileğinde bulunmak amacıyla ziyarette bulunduk. Türkiye'nin kutuplaşmadan uzak, kavgadan ve seviyesiz bir siyasetten uzak, birleştirici, bütünleştirici, ötekileştirmeyen, kutuplaştırmayan bir seçim sürecini yaşamak en büyük arzumuz. Bu anlamda birlik ve beraberlik çerçevesinde, ortak gayemiz Malatya'ya hizmet etmek ve projelerimizi kamuoyu ile paylaşmak. Hizmet yarışsın ve projeler yarışsın, centilmenlik ve insaniyet, seviye, dostluk bozulmasın. Hepimiz Malatya için ortak değerler konusunda hareket ediyoruz. Gayemiz Malatya'ya hizmet etmek. Amacımız bu olmalı" şeklinde konuştu.



Gökçe, ayrıca Gürkan'ı uzun yıllardır tanıdığını ve değerli bir insan olduğunu belirterek, "Selahattin Gürkan ile yarışıyor olmanın da, birlikte bu gayeye hizmet etme adına da birlikte olmanın mutluluğunu bende yaşıyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gürkan ise, CHP adayı Soner Gökçe ile birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim sürecinin yaşanacağından emin olduğunu dile getirdi. Gürkan, "Siyasi partiler, memlekete hizmet etme amacına matuftur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız bize başarı temennisinde bulunmak amacıyla bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler sahada özellikle birbirimizi destekleyecek ifadeler kullanmamız ve birbirimizi sevecek ifadeler kullanmamız gerektiğinin bilincindeyiz ki ben Soner beyinde aynı duygu ve düşüncede olduğunu biliyorum. Malatya'daki birlik ve beraberlik, kardeşlik örneğinin sadece hizmet yarışının temel esasına dayanan bir siyasi yarış olma noktasındaki hem fikirliliğimiz ve paydaşlığımız önemli bir hadisedir. Soner beyi biz uzun yıllardır yakından tanıyoruz. Yakın dostumuz ve arkadaşımızdır. Kendisi ile aynı memlekete hizmet etme noktasında öne çıkmış aday olmamız, paydaş olmamız bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.



Sivil toplum kuruluşları ziyareti



CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, daha sonra Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği'ni de ziyaret etti. Ayrım yapmadan herkesi kucaklayacak hizmetleri yapacaklarını dile getiren Gökçe, "Malatya'nın her insanı bizim için önemli, değerli. Kentimizi kucaklayan, toplumumuzu kucaklayan her bölgeye hiç bir ayrım yapmadan tüm insanlarımıza layık hizmet etme anlayışıyla projelerimizi geliştiriyoruz. Her kesime gideceğiz, her kesimin desteğini isteyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Alevi Eşit Yurttaşlık Dernek Başkanı Erdoğan Ünverdi ise Gökçe'nin ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirterek, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin gelişiminde önemli görevler üstlendiğini söyledi. Türkiye'de ve Malatya'da demokratik ve çoğulcu bir yaşamın gerçekleşmesini istediklerini belirten Ünverdi, "İnşallah, Soner beyin şahsında kazandığı takdirde bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz ve kendilerine dernek olarak başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



CHP'li Gökçe ve beraberindekiler daha sonra Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör ve yönetim kurulunu ziyaret ettiler.



MASİAD Başkanı Güngör, 31 Mart yerel seçimlerinin ülke ve Malatya açısından önemli bir seçim olduğunu belirterek, " Tüm partilere eşit mesafedeyiz. Bu seçim sonucunun ülkemiz ve şehrimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Büyükşehir adayı Gökçe ise Büyükşehir statüsü ile Malatya Belediyesi'nin hizmet sınırlarının genişlediğini hatırlatarak, "Sorunların çözümü doğrultusunda projelerimizi hazırlıyoruz. Hiç bir etnik din, dil mezhep bölge ayrımı yapmadan tüm Malatya'mız kucaklayacak bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İYİ Parti ile CHP Arasındaki Yerel Seçim İttifakında 2 İldeki Kriz Aşılamadı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Yıldırım, CHP'li Özel'in 'Seçimi Kazanırsa Belediye Başkanı Olmayacak' İddiasına Yanıt Verdi

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez

Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor