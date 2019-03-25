CHP Adayı Gökçe Esnaflarla Buluştu
53 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe
kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılan Gökçe, "Yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu gün de kent merkezinde esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Göreve geldiğimiz takdirde bu şehri ortak akılla yöneteceğiz. Tüm kesimleri kucaklayacağız. Hizmet gitmeyen hiç bir mahalle ve köy kalmayacak" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:20 Kaynak: İHA
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