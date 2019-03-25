Son Dakika Haberleri: CHP Adayı Gökçe Esnaflarla Buluştu

CHP Adayı Gökçe Esnaflarla Buluştu

53 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

CHP Adayı Gökçe Esnaflarla Buluştu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılan Gökçe, "Yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu gün de kent merkezinde esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Göreve geldiğimiz takdirde bu şehri ortak akılla yöneteceğiz. Tüm kesimleri kucaklayacağız. Hizmet gitmeyen hiç bir mahalle ve köy kalmayacak" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

Malatya, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe, Güncel
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