CHP Adayı Ömer Günel'den Davutlar ve Kuşadası Kulüplerine Destek Ziyareti
1 saat önce
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Davutlar ziyareti kapsamında Davutlar ve Kuşadası Spor Kulübü futbol takımını ziyaret etti.
CHP Kuşadası
Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Davutlar
ziyareti kapsamında Davutlar ve Kuşadası Spor Kulübü futbol takımını ziyaret etti.
Antrenman sahasında futbol takımı oyuncularını ziyaret eden CHP Adayı Ömer Günel, "Benim hayatımda sporun ayrı bir yeri vardır. Bugüne kadar birçok amatör spor kulübünün kuruculuğunu yaptım. Spor demek sağlık demektir. Gençlerimizi spora yönlendirecek her türlü oluşuma destek olacağım. Ekonomik koşullar nedeni ile belki spor kulüplerimizi profesyonel liglerde yer alamıyor. Ancak amacımız ve hedefimiz amatör kulüplerde yetişen sporcu kardeşlerimizin bireysel olarak profesyonel liglere çıkmasını sağlamaktır" dedi
Davutlar ziyareti sonrasında Kuşadası Gençlik Spor Kulübü ve Aydın
Spor Kulübü takımlarının derbi Kuşadası Özer Türk stadına geçen CHP adayı Ömer Günel burada Kuşadası taraftarlarının yoğun ilgisi ile karşılandı.
Taraftarlar ile birlikte maçı izleyen CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel zaman zaman taraftarla ile birlikte tezahüratlara da katıldı. CHP Adayı Ömer Günel, "Kuşadası Gençlik Spor Futbol
takımı bugün amatör ligde yer alabilir. Ancak geçmişteki başarılarını unutmamak lazım. Futbol takımımızı ve diğer branşlarda mücadelede eden takımlarımızı hak ettiği yere gelmeleri için gereken neyse yapacağız" diye konuştu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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