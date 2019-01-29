CHP Adayı Ömer Günel Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ev ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ev ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.



İlk Özge Sitesi sakinlerinin kapısını çalan Ömer Günel, site sakinlerine belediye başkanı seçildiği takdirde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi. CHP adayı Ömer Günel site sakinlerine yaptığı konuşmada, " Kuşadası 30 senedir hak ettiği belediyecilik hizmetini yeterince alamamıştır. Ben dersime iyi çalıştım. Kuşadası'nın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyorum. Bugün buraya sizin sorunlarınızı ilk ağızdan dinlemek için geldim. " dedi.



En büyük problemlerinin yolların bakımsızlığı ve çöp sorunu olduğunu söyleyen site sakinleri, " 1968 den bu yana Kuşadası'nda belediyecilik faaliyeti olarak hiçbir ilerleme göremediklerinden şikayetçi oldular.



Haziran ayına kadar bu yol yapılacak



CHP adayı Ömer Günel, ilk önce yol sorununu çözeceklerini belirterek, "Haziran ayı sonuna kadar bu yol bitmiş, hafriyatlar kaldırılmış olacak. Eğer yapamazsam gelin benden hesap sorun. Kadın Sığınma evi projelerimiz arasındadır. Nüfusu 100 bini geçen ilçelerde zorunluluktur. Bunu biz yapacağız. Sokak hayvanları konusunda da gönüllü bir kadro oluşturacağız. Doğal yaşam alanı yaratacağız. Beton ve kafesleri kaldıracağız. Mevcut olan bir adet hayvan ambulansına bir tane daha ekleyeceğiz. Ben Avukatlık hayatım boyunca tüm hayvan davalarına bedelsiz baktım. Belediye Başkanlığım süresince de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını, sokaklarda başıboş bakımsız hayvanların kalmayacağına söz veriyorum" dedi. - AYDIN

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