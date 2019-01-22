Son Dakika Haberleri: CHP Adayı Ömer Günel, Yardımsevenler Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Adayı Ömer Günel, Yardımsevenler Derneği'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Adayı Ömer Günel, Yardımsevenler Derneği'ni Ziyaret Etti, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaret ettiği tüm STK'larda olduğu gibi Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kuşadası Şubesi'nde de coşkuyla karşılanan CHP adayı Günel, projeleri ile umut olmaya devam ediyor.

CHP Adayı Ömer Günel Kuşadası'nda ki birçok Sivil Toplum Örgütünün kurucusu ya da kurucu üyesi olduğunun altını çizerek, " Örgütlenmeye inanan biriyim. Bugüne kadar Belediyeler STK'lar ile birlikte yaptığı organizasyonlarda hep ön planda oldu. Biz ise STK'ları ön planda tutacağız. Çünkü Belediyeler STK'ların abisidir. Projelerimiz de sosyal hizmet programlarımız var. Bunlardan en önemlilerinden biri olan AYBA projesi Kuşadası'nda da hizmet verecek. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim ile beraber artık Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi kavramları sizin gündeminizde olmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile büyük bir uyum içindeyiz. Bizim dönemimizde Kuşadası tarihindeki en büyük yatırımlara kavuşacak. Belediye Başkanının hizmet almayı biliyor olması lazım. Kimse ile kavga etme lüksü yok. Biz proje üretiyor, öneri götürüyoruz. Bahaneler dönemi bitmiştir. Sahil Projemiz ile sosyal alan projelerimiz ile üst ve altyapı projelerimiz ile Kuşadası'nı şaha kaldıracağız. Bunu da elbirliği ile başaracağız.

-Yönetime gelmeden icraatlarımız başladı. Su fiyatlarında indirim yaptırdık.

Biz daha yönetime gelmeden su fiyatlarında indirim yaptırdık. Kuşadası'nın su problemini Sarıçay barajı ile çözeceğiz. Kuşadası kaliteli kullanma suyuna kavuşacak.

Kuşadası'nda en büyük kazancımız bu şehir de yaşayan insanların mutluluğudur. Eğer Vatandaşımızın yüzündeki gülümseme yerini üzüntüye bırakırsa iki elim buna sebep olanların yakasında olur. Vatandaşımızın en büyük beklentisi Belediye Başkanına ulaşabilmektir. Ben Belediye binasında oturan bir belediye başkanı olmayacağım. Mobil Belediye projesi ile mahalle mahalle gezeceğim. Vatandaş derdini bana direkt iletebilecek. Sizlere hizmet verme noktasında iken aynı zamanda sizi dinleyen sizinle yaşayan belediye başkanınız olacağım. " dedi.

-CHP Adayı Ömer Günel'in Kuşadası sevdasına inanıyoruz

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Nermin Akar 'CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i 30 yıldır tanıdığının altını çizerek, "Ömer Bey'i çok yakından tanıyorum. Bugüne kadar herkese sahip çıktı. Kendisinin aday adayı olup ancak sonuçta başka bir partilisi aday gösterildiğinde de davaya nasıl sahip çıktığını, seçim süresince partisinin adayı için nasıl çalıştığını gördük. Biz kendisinin gençliğine, enerjisine, iş disiplinine ekip çalışmasına verdiği önceliğe ve en önemlisi Kuşadası sevdasına inanıyoruz' dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:59 Kaynak: İHA

Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Politika
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