Son Dakika Haberleri: CHP Adayı Tunç Soyer Kutlama Yaptı

CHP Adayı Tunç Soyer Kutlama Yaptı

1 saat önce

- Soyer'in meydana gelişi Platforma çıkarak partilileri selamlaması Şarkılara eşlik etmesi Partililerle fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte Konak ilçesi...

- Soyer'in meydana gelişi
Platforma çıkarak partilileri selamlaması
Şarkılara eşlik etmesi
Partililerle fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:03 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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