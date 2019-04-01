CHP Adayı Tunç Soyer Kutlama Yaptı

- Soyer'in meydana gelişi Platforma çıkarak partilileri selamlaması Şarkılara eşlik etmesi Partililerle fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte Konak ilçesi...

- Soyer'in meydana gelişi

Platforma çıkarak partilileri selamlaması

Şarkılara eşlik etmesi

Partililerle fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

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