CHP Adıyaman'dan İzmir'e yardım - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından toplanan yardımlar İzmir'deki depremzedelere gönderilecek.

Önümüzdeki günlerde İzmirli depremzedeler için topladıkları yardımları göndereceklerini vurgulayan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "İzmir, meydana gelen depremle sarsıldı. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binlerce kişi de evsiz kaldı. Ülkenin pek çok yerinden depremzedelere yardım gönderildi. Bu kapsamda CHP Adıyaman İl Başkanlığı olarak çalışma yaparak, Adıyaman genelinde İzmir için yardım toplandı. İçerisinde gıda malzemeleri, kıyafet, battaniye ve yorgan gibi gereçlerin bulunduğu koliler paketlenerek, İzmir'e gönderilmek için hazırlandı. Deprem gerçek yüzünü bir kere daha gösterdi. İzmir'deki bu acı tablo hepimizin yüreğini yaktı. Yardımların toplanması noktasında emek veren Gençlik Kolları Başkanım Şehmus Ocak'a ve yardımda bulunan bütün Adıyamanlı yurttaşlarımıza çok teşekkür eder, deprem gerçeğinin farkına varılmasını ve tüm Türkiye genelinde depremle mücadele çalışmalarının rant ve yandaş gözetilmeksizin, halkın güvenliği ve sağlığı için başlamasını temenni ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN