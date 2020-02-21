CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet Açıklaması - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet Açıklaması

6 saat önce

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, CHP'nin birlik ve bütünlüğünün bozulmayacağını, güzel bir seçim olduğunu düşündüğünü bildirdi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet Açıklaması, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, CHP'nin birlik ve bütünlüğünün bozulmayacağını, güzel bir seçim olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Binzet, yaptığı açıklamada, CHP Adıyaman İl Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi aile içinde seçim yaşandığını belirtti.

Eniştesi Murat Bilgiç ile yarışa girdiklerini ve seçimin aile içi çekişme olduğunu ifade eden Binzet, "Arkadaşlar benden yana oyunu kullandı ve il başkanlığı bana nasip oldu. CHP'nin birlik ve bütünlüğü bozulmayacaktır. Güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Demokrasilerde herkesin aday olma hakkı var. İyi bir seçim oldu. Bundan sonra arkadaşlarımızla kol kola gireceğiz. Daha iyi bir Adıyaman için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ciddi projelere imza atacaklarını dile getiren Binzet, eylem planlarını ileride kamuoyu ile paylaşacaklarını ve iyi bir performans sergileyen yönetim olacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanlığının bir süre önce yapılan kongresinde adaylar Mehmet Burak Binzet ve Murat Bilgiç'in eşit oy alması sonucu yapılan itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu 2 oyu geçerli saymış, bunun ardından CHP Adıyaman İl Başkanını Mehmet Burak Binzet başkan seçilmiş ve dün de mazbatasını almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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