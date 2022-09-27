Abdurrahman Tutdere, Sincikli Depremzedelerin Mağduriyetine Dikkat Çekti: "Neden Muhammed Mustafa'yı Kışın Soğuğunda Konteynere Mecbur... - Son Dakika
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Abdurrahman Tutdere, Sincikli Depremzedelerin Mağduriyetine Dikkat Çekti: "Neden Muhammed Mustafa'yı Kışın Soğuğunda Konteynere Mecbur...

27.09.2022 18:06

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde depremin ardından konteynerde doğan Muhammed Mustafa ve ailesinin halen bir evi olmadığını belirterek, iktidarı "Her defasında “AK Parti Türkiye'ye çağ atlattı' diyorsunuz. Neden Muhammed Mustafa’yı yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynere mecbur bırakıyorsunuz?” sözleriyle eleştirdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde depremin ardından konteynerde doğan Muhammed Mustafa ve ailesinin halen bir evi olmadığını belirterek, iktidarı "Her defasında "AK Parti Türkiye'ye çağ atlattı' diyorsunuz. Neden Muhammed Mustafa'yı yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynere mecbur bırakıyorsunuz?" sözleriyle eleştirdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Sincik ilçesi Çukan Mahallesi'nde depremzedelerin sorunlarını dinledi. Tutdere, Ocak 2020'deki depremde mağdur olan yurttaşların hala bir konuta yerleştirilmediğini belirterek, kucağındaki Muhammed Mustafa'nın konteynerde doğduğuna dikkat çekti. Hükümeti defalarca konut konusunda uyardıklarını kaydeden Tutdere, şunları söyledi:

"Bir an evvel bu yurttaşlarımızın mağduriyetini giderin dedik. Ancak aradan yıllar geçti henüz bu işlere çare bulunmadı. AK Parti iktidarı Sincikliyi önümüzdeki kış da konteynere mahkum etmiş gibi görünüyor. Muhammed Mustafa'nın hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ta ki mağdurların konutları yapılıncaya kadar. Muhtarlarımız ile beraber buradaki halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.

Çukan Mahallesi'nden iktidara şu çağrıyı yapıyoruz. Her defasında 'AK Parti Türkiye'ye çağ atlattı' diyorsunuz, depremin üzerinden iki yıl geçti. Muhammed Mustafa'nın evi nerede, neden yapmıyorsunuz? Neden Muhammed Mustafa'yı yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynere mecbur bırakıyorsunuz?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdurrahman Tutdere, Sincikli Depremzedelerin Mağduriyetine Dikkat Çekti: 'Neden Muhammed Mustafa'yı Kışın Soğuğunda Konteynere Mecbur... - Son Dakika

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