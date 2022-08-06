Tutdere'ye CHP İl Başkan Yardımcısı Kemal Demir ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Tutdere, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

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