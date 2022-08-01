Abdurrahman Tutdere: "Temel Gıda Fiyatlarındaki Artış Altın Fiyatlarını Geçmiş Durumda"

MAHİR BAĞIŞ

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin hazırladığı "AKP'nin Sıralı Zam Listesi" başlıklı çalışmaya göre; son bir yılda bebek bezinin adedi yüzde 172, ayçiçek yağı yüzde 160 ve şeker fiyatları yüzde 320, beyaz peynir fiyatları yüzde 143 oranında arttı. Geçen yıl 6,43 lira olan 1 kilogram ekmeğin fiyatı bu yıl 20 liraya yükseldi. Tutdere, "Temel gıda maddelerindeki yüksek artışlar Anadolu'da, Türkiye'nin her tarafından yoksulların, asgari ücretlilerin ve tüm yurttaşların mağduriyetine sebep veriyor. Temel gıda maddelerindeki artış altın fiyatlarını geçmiş durumda" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bebek bezi, ayçiçek yağ, şeker, un, zeytin, salça, mercimek, nohut, bal, çay gibi temel yaşam ürünlerinin 2021 Ağustos ayı ile 2022 Temmuz ayı arasında yaşadığı artışı hesapladı.

Tutdere'nin TÜİK'in madde sepeti ve ortalama fiyatlar istatistiklerini baz alarak hazırladığı "AKP'nin Sıralı Zam Listesi"ne göre; bebek bezi geçen yıldan bugüne ortalama 0,92 liradan 2,5 liraya yükselerek yüzde 173 oranında artış gösterdi. Ayçiçek yağının litre fiyatı ise 19 lira 27 kuruştan 48 lira 50 kuruşa yükselerek yüzde 160 oranında arttı. Şeker fiyatında ortalama yüzde 320 artış oldu. Unun kilogram fiyatı 5,37 liradan 26-31 liraya çıkarken, artış yüzde 487'ye kadar ulaştı. Geçen yıl 6,43 lira hesaplanan 1 kilogram ekmeğin fiyatı ise bu yıl 20 liraya yükseldi. Son bir yılda benzinin litre fiyatı yüzde 185 zamlanarak yaklaşık 3 katına, mazotun litre fiyatı yüzde 233 zamlanarak 3,5 katına çıktı. Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 601, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 146 zam geldi.

Abdurraman Tutdere, "AKP'nin Sıralı Zam Listesi"ni ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Tutdere, şunları söyledi:

"TEMEL GIDA MADDELERİNDEKİ ARTIŞ ALTIN FİYATLARINI GEÇMİŞ DURUMDA"

" AK Parti'nin yanlış ekonomi politikaları özellikle Türkiye'ye giydirmiş olduğu bu başkanlık sistemi ve tekçi anlayış vatandaşlarımızın ekonomik olarak her gün zayıflamasına, halkımızın yoksullaşmasına sebebiyet veriyor. Özellikle temel gıda maddelerindeki artışa baktığımızda bu tablo tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Vatanda artık evine şeker, çay, yağ alamaz hale geldi. Temel gıda maddelerindeki yüksek artışlar Anadolu'da, Türkiye'nin her tarafından yoksulların, asgari ücretlilerin ve tüm yurttaşların mağduriyetine sebep veriyor. Temel gıda maddelerindeki artış altın fiyatlarını geçmiş durumda. Özellikle bebek bezi başta olmak üzere, temel ihtiyaçlardaki artış ve enflasyonun piyasadaki görüntüsü insanları mağdur ediyor. Tüm yurttaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz; umutsuzluğa gerek yok, ilk sandıkta halkın iktidarını kurduğumuzda bu zam düzenini birlikte değiştireceğiz ve bütün yurttaşlarımız rahat bir nefes alacak, insanlarımızın sofrasındaki ekmek büyüyecek."

"MASRAF BEBEKTEN DAHA HIZLI BÜYÜYOR"

Tutdere, yayınladığı bilgi notunda bebek bezi fiyatlarına yapılan zamların bebekten daha hızlı büyüdüğünü belirterek; "Zamlar ve hayat pahalılığı yeni bebek sahibi olmuş ebeveynlerin ve çok çocuklu ailelerin hayatını zindana çevirmiş durumda. Yeni doğan bir bebek için günde ortalama 10 adet bez tüketiliyor. TÜİK'in madde sepeti ve ortalama fiyatlar istatistiklerine baktığımızda geçen yıl ağustos ayında ortalama 0,92 lira olan bebek bezinin adet fiyatı bugün gerçek piyasada ortalama 2,5 lira. Bir yıl önce aylık bez masrafı 276 lira olan bir ailenin bugün aylık bez masrafı ortalama 750 lira. Yüzde 172 artış olmuş. Yani bir başka deyişle masraf bebekten daha hızlı büyüyor" değerlendirmesini yaptı.

Ayçiçek yağına gelen fahiş zamlardan dolayı ayçiçeğini altından daha fazla değerlendirdiğini aktaran Tutdere, şöyle devam etti:

"2021 yıl ağustos ayında TÜİK'in madde sepetinde ortalama 19 lira 27 kuruş olan ayçiçek yağının litre fiyatı bugün itibarıyla raflarda 48 lira 50 kuruş. Ayçiçek yağında bir yılda yaşanan artış yüzde 160. Öte yandan gram altın fiyatlarına baktığımızda Ağustos 2021'de 500 lira olan gram altın bugün bin liraya dayanmış, yani yüzde 100'lük bir artış olmuş. Dolayısıyla yüzde 160'lık artışla ayçiçek yağı altından daha fazla değer kazanmış, altını geçmiş durumda. İşte AKP'nin tarım politikası, işte AKP'nin ekonomi politikası."

Tutdere, bazı temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamları şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz yıl ağustos ayında madde sepetindeki ortalama kilogram fiyatı 6,64 TL olan küp şeker bugün raflarda 27 lira 90 kuruşa, kilogram fiyatı 5,82 TL olan toz şeker ise 26 lira 90 kuruşa yükseldi. Şeker fabrikalarını tarumar eden AKP iktidarının beceriksiz politikaları ve kötü ekonomi yönetimi yüzünden sadece son bir yılda şeker fiyatlarında ortalama yüzde 320 artış yaşandı. Yine geçen yıl 0,88 TL olan yumurtanın adet fiyatı bugün raflarda ortalama 1,75 TL ile 2,79 TL arasında değişiyor.

"GEÇEN YIL 6,43 TL OLAN 1 KG EKMEK BU YIL 20 LİRA"

Geçen yıl bu tarihlerde kilogram fiyatı ortalama 5,37 TL olan buğday ununun kilogram fiyatı bugün ortalama 26-31 TL bandında. Geçen yıl ortalama 146 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün en az 315 liradan satılıyor. Her evin olmazsa olmazı ekmekte de durum farklı değil. Geçen yıl 6,43 TL olan 1 kg ekmek bu yıl 20 lira. Mutfakta yangın var ve bu yangın giderek büyüyor. AKP iktidarının yönetim anlayışı vatandaşlarımızı büyük bir çıkmaza sürükledi. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor, vatandaşlarımızın derinleşen yoksulluk karşısında artık dayanacak gücü kalmadı."

"MAZOT YÜZDE 233, BENZİN YÜZDE 185 ORANINDA ZAMLANDI"

Son bir yılda mazotun yüzde 233 zamlandığını dile getiren Tutdere, akaryakıtta yaşana fiyat artışlarını şöyle değerlendirdi:

"Akaryakıt fiyatlarına son bir yılda gelen fahiş zamlar vatandaşın belini büktü, hayatı çekilmez bir hale getirdi. Akaryakıta yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artmasına neden olurken vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç hale getirdi. Geçen sene litre fiyatı 7 lira 92 kuruş olan benzin bugün 22,85 kuruşa, 7 lira 44 kuruş olan mazot fiyatı 24 lira 82 kuruşa, 4 lira 91 kuruş olan LPG'nin fiyatı ise 10 lira 77 kuruşa çıktı. Son bir yılda benzinin litre fiyatı yüzde 185 zamlanarak yaklaşık 3 katına, mazotun litre fiyatı yüzde 233 zamlanarak 3,5 katına çıktı. LPG'nin litre fiyatı ise yüzde 119 zamlanarak 2 katını aştı."

Enerji fiyatlarında yaşanan artışa da dikkat çelen Tutdere, şu değerlendirmeyi yaptı:

"1 Haziran'da yapılan zam ile son bir yılda sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 601, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 146 zam geldi. TÜİK madde sepetinde geçtiğimiz yıl 0,91 TL'ye tekabül eden 1 kWh elektrik ücreti 2022 Temmuz dönemi ulusal tarifesine göre evler için 1,59 TL/kWh (düşük tüketim), iş yerleri için ise 2.43 TL'yi buldu. İki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık tüketimi 253 kWh olarak baz alındığında geçen yıl 230 lira elektrik faturası ödeyen bir aile bugün yaklaşık 400 lira elektrik faturası ödüyor. İktidar; elektrikte üretim maliyetleri kontrol edemiyor. Üretim maliyetlerindeki artışın nedeni ise Türk lirasındaki değer kaybıdır. Dolayısıyla iktidar kendi yanlış politikasının faturasını vatandaşa zam olarak yansıtıyor."