Son Dakika Haberleri: CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Açıklaması

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Açıklaması

1 saat önce

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Şubat atamasında tüm engelli öğretmenlerimizi öğrencilerine kavuşturun." dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Açıklaması, System.String[]
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Şubat atamasında tüm engelli öğretmenlerimizi öğrencilerine kavuşturun." dedi.

Köksal, engelli öğretmen adayları ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ataması henüz yapılmayan öğretmenlerin sorunlarına değindi.

Engelli öğretmen adaylarının aylardır yaşadıkları sorunları duyurmak için çaba sarfettiğini belirten Köksal, öğretmen adaylarının okullarını başarıyla bitirdikten sonra öğrencilerine kavuşmayı beklediklerini söyledi.

Engelli öğretmen adaylarının her birinin Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya hazır olduğunu ifade eden Köksal, şöyle konuştu:

"Türkiye'de eğitimin acı bir gerçeği var. Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı eğitim vizyon belgesinde 16 yıldır AKP'nin eğitimi yönetemediğinin bir itirafı var. Burada liyakata önem verilmediğini, öğretmenlerin sözleşmeli, ücretli, kadrolu şeklinde ayrıştırıldığını bizzat bakan bize birkaç ay önce eğitim vizyon belgesinde itiraf etmişti. Türkiye'de şu an 153 bin 640 öğretmen açığı var. İstanbul'da her 4 öğrenciden biri öğretmensiz. Bu açığı alakasız bölüm mezunlarından, pedagojik formasyon almamış kişilerle kapatmaya çalışan bir Milli Eğitim Bakanlığı var."

Köksal, Türkiye'de 91 eğitim fakültesi olduğunu ve bu okullardan mezun olup atama bekleyen 3 bin civarında engelli öğretmen adayı bulunduğunu anımsattı.

Toplamda 450 bin civarında atama bekleyen öğretmen adayı bulunduğunu anlatan Köksal, şunları kaydetti:

"Bu insanlar öğrencilerine kavuşmak istiyorlar. Ama öbür tarafta da pedagojik formasyon almamış kişiler ücretli öğretmenlik yaparak çocuklarımıza eğitim veriyor. Her fırsatta engelli politikalarıyla övünen bir iktidar var. Sayıları 3 bin, 3 bin 500 civarında olan engelli öğretmen adayı var. Şubat atamasında tüm engelli öğretmenlerimizi öğrencilerine kavuşturun. Diğer öğretmenlerimiz için de 40 bin atama sözü verilsin. İşi hak edene verelim. Türkiye'de liyakat olsun artık. Mülakatla değil liyakatle öğretmen atamaları yapılsın istiyoruz. Çocuklarımız ehil ellerde yetişsin. Bu insanların sesini duyun ve onları hayalleri olan öğretmenlik mesleğine kavuşturun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Milletvekili, Afyon, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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