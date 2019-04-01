Chp, AK Parti ve MHP'li Belediyeleri Kazandı

Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre biri büyükşehir 17'si ilçe belediyesi olmak üzere Manisa
'daki 18 belediyeden 9'unu AK Parti
, 5'ini MHP
, 4'ünü de CHP
kazandı. 2014 seçimlerinde hiçbir belediyesi olmayan CHP kazandığı 4 belediye ile Manisa'daki seçimlerde başarı elde ederken, Manisa'nın iki ilçesinde ise başkanları çok az oy farkları belirledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesini MHP'li adayı Cengiz Ergün
3. kez girdiği seçimi de kazanırken, AK Parti ve MHP'nin elindeki 4 belediyeyi ise Manisa'da hiç belediyesi olmayan CHP kazandı. CHP en büyük başarıyı ise Alaşehir
ilçesinde gösterdi. 71 yıl sonra ilk kez bir sol partinin kazandığı Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu
ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Turgutlu
'da büyük bir çekişmeye sahne olan seçimde ise CHP'li Çetin Akın
rakibi MHP'li Turgay Şirin
'i 450 oy farkla geçerek, Turgutlu'nun yeni belediye başkanı oldu. CHP'nin en rahat kazandığı ilçeler ise Akhisar
ve Saruhanlı
oldu. Akhisar ve Saruhanlı'da 3 dönemleri dolduğu için yeniden aday gösterilmeyen AK Parti'li belediye başkanlarının yerine yeni adaylarla seçime giren AK Parti Akhisar ve Saruhanlı'da seçimleri kaybetti. Akhisar'da CHP'nin adayı Besim Dutlulu
yüzde 55.41'le, Saruhanlı'da da CHP'nin adayı Zeki Bilgin
yüzde 55.97 ile seçimi kazandı.
AK Parti'nin kazandığı ilçeler: " Şehzadeler
: Ömer Faruk Çelik
yüzde 46.11, Yunusemre
: Mehmet Çerçi
: yüzde 42.86, Ahmetli
: Ahmet Alhan
yüzde 42.47, Gölmarmara
: Kamil Öz
yüzde 50.26, Demirci
: Selami Selçuk
yüzde 59.10, Köprübaşı
: Regaip Topuz
yüzde 49.35, Gördes
: Muhammet Akyol
yüzde 60.54, Kırkağaç
: Yaşar İsmail Gedüz
yüzde 44.07, Soma
: Ali Tulup
yüzde 43.91"
MHP'nin kazandığı ilçeler: " Salihli
: Zeki Kayda
yüzde 49.99, Sarıgöl
: Necati Selçuk
yüzde 52.29, Kula
: Hüseyin Tosun
yüzde 65.82, Selendi
: Nurullah Savaş
yüzde 61.26."
CHP'nin kazandığı ilçeler: "Akhisar: Besim Dutlulu yüzde 55.41, Saruhanlı Zeki Bilgin yüzde 55.97, Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu yüzde 49.86, Turgutlu: Çetin Akın yüzde 37.22."
Sadece 61 oy farkla kazandı
Manisa'da en çok seçmenin bulunduğu Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi rakibi İYİ Parti
'li Kürşad Mithat Özkan
'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy alırken Kürşad Mithat Özkan 57 bin 810 oy aldı.
28 oy başkanı belirledi
Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaip Topuz 4 bin 650 oy alarak rakibi İYİ Parti'li Fatih Taşlı
'dan 28 oy fazla alarak seçimi kazandı. Fatih Taşlı 4 bin 622 oy alabildi. - MANİSA