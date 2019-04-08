Chp, Akçadağ İçin Ysk'ya Başvurdu
1 saat önce
CHP, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelenmesi için YSK'ya başvurdu.
CHP, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelenmesi için YSK'ya başvurdu.
Akçadağ'da geçersiz sayılan oyların tekrar incelenmesi için geçtiğimiz günlerde İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen CHP, bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.
MHP ve CHP'nin Hekimhan ilçesinde geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru ise reddedildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
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