CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan'a silahlı saldırı
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CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Bu C.S (şüpheli) dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu.
CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Bu C.S (şüpheli) dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu. Bana bir el ateş etti, ikinci defa ateş etmek isteyince silahı tutukluk yaptı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:00
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