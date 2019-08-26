Son Dakika Haberleri: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan'a silahlı saldırı
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CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan'a silahlı saldırı

30 dakika önce

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Bu C.S (şüpheli) dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan'a silahlı saldırı, System.String[]

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Bu C.S (şüpheli) dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu. Bana bir el ateş etti, ikinci defa ateş etmek isteyince silahı tutukluk yaptı." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Aslan, Akçadağ, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:00 
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