Son Dakika Haberleri: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan İstifa Etti

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan İstifa Etti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan görevinden istifa etti.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan İstifa Etti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili gazetecileri açıklamalarda bulunan Aslan," Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe örgütü olarak hazırlamış olduğumuz meclis aday listesini CHP Malatya il Teşkilatına sunduk. Ama il başkanlığı bizim listemizi dikkate almayarak kendi oluşturdukları listeyi YSK'ya teslim etmiştir.

Yaşanan gelişmelerin ardından 500'e yakın partili duruma tepki gösterdi. Konuyu CHP Malatya il Başkanlığına ilettik ama dikkate alınmadı. Bende partililerin tepkilerine duyarsız kalmayarak görevimden istifa ettim" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Malatya, Akçadağ, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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