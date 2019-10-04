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CHP Akçadağ İlçe Başkanından esnaf ziyareti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ilçe esnaflarını ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi.

CHP Akçadağ İlçe Başkanından esnaf ziyareti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ilçe esnaflarını ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi.


Akçadağ ilçe merkezinde esnafları ziyaret eden Aslan vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Ziyaretlerinde esnafların yanı sıra vatandaşlarla da sohbet eden Aslan," Esnaf ve halkla istişare ederek,vatandaşlarımızın düşüncelerini de dinledik.Esnafımız iş yapamamaktan yana dertli.Kimi siftah yapmadan günü sonlandırıyor, kimi de giderinin yarısı kadar bile iş yapamıyor. Esnafımız bu derin sıkıntıların içinde hep, benimde mi iş yerim kapanacak korkusu içerisinde.İlçemizdeki tüm esnaflarımızın sıkıntılarının çözülmesi gerekiyor. Bu çözümdeki en büyük adım, haksız rekabetin ve ağır vergi yüklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Eğer rekabet de ve teşvik de eşit olmayan ortam ortadan kaldırılırsa küçük esnaf önünü görebilir.Devlet bu konuda kararlı ve teşvik edici olmalıdır. Faizsiz krediler sağlanmalıdır. Meslek odaları çalışma içerisine katılarak, küçük esnaf kampanyalarla teşvik edilmelidir.Çoğu esnafın gün boyu iş yapamadığını ve bundan dolayı kirasını ödeyemeyecek geldiğini görüyoruz. Esnaf iş yapamaz ise ne yapacak. Mecbur kapatacak" diye konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Aslan, Akçadağ, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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