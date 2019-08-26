CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı saldırı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın toplantı yaptığı CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı hedef alınarak silahla ateş açıldığı bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Akçadağ İlçe Başkanlığında parti toplantısı gerçekleştirildiği esnada saat 11.42 sıralarında silahlı saldırı olayının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parti toplantısı yapıldığı esnada CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir.

Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp olayda kullanılan silaha el konulmuştur."

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.