CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırı

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte katıldıkları parti toplantısında yapılan silahlı saldırıya ilişkin, "Bu C.S (şüpheli) dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu. Bana bir el ateş etti, ikinci defa ateş etmek isteyince silahı tutukluk yaptı." dedi.

Aslan, partisinin Akçadağ İlçe Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, genişletilmiş divan kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini ve salonda yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından partililere söz hakkı verdiklerini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bu C.S dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu. Bana bir el ateş etti, ikinci defa ateş etmek isteyince silahı tutukluk yaptı. Bütün arkadaşlarımız da o arada müdahale etti. Emniyet de geldi ve olay yerinde inceleme yaptı. Herhangi bir husumetim de yok ama olayı ben de anlamadım, direkt beni hedef aldı."

Aslan, şüphelinin, 2018'de yapılan kongrede ilçe başkanlığına aday olduğunu ve kazanamadığını belirterek, "Bunun dışında bir şey yok. Bununla benim herhangi bir husumetim, çekişmemiz de yok. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İl Başkanımız Evner Kiraz da buradaydı. Saldırı onlara karşı değil. Ben kürsüde konuşurken direkt beni hedef aldı, ateş etti." ifadelerini kullandı.

Olay

Malatya'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın toplantı yaptığı CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı hedef alınarak silahla ateş açılmış, saldırıda bulunan CHP üyesi olduğu belirlenen şüpheli C.S. olayın ardından kaçmıştı.