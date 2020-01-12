CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi - Son Dakika

CHP Akçakoca İlçe Başkanlığına Tuğrul Abanoz seçildi.

Akçakoca Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan olağan kongrede, 4 aday yarıştı.



Kongreye katılan 103 delegenin 32 oyunu alan Tuğrul Abanoz ilçe başkanlığına seçildi.



Başkan Abanoz, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı bir seçim olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içinde seçimlerinin yapıldığını söyledi.

CHP ilçe örgütü olarak çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Abanoz, "CHP'ye Akçakoca'da tekrardan ivme kazandıracağız. Akçakoca'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam edecektir." dedi.