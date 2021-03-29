CHP, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahanesiyle acil durum tatbikatının yapılmadığını öne sürdü - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahane edilerek, acil durum tatbikatının yapılmadığını, bunun kabul edilemeyeceğini savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı faaliyet raporunda, "santralin güvenliği konusunda endişelere neden olacak bir itirafta bulunulduğunu" ileri sürdü.

Bakanlığın faaliyet raporunda, her yıl yapılması planlanan Akkuyu sahasının içindeki acil durum tatbikatının, "Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilemediği"nin belirtildiğini savunan Akın, şunları kaydetti:

"Bu kadar hayati bir konuda salgın bahane edilerek acil durum tatbikatının yapılmaması kabul edilemez. İnşaat sırasında bile yaşanan patlamalarla endişelere neden olan santralin güvenliği konusunda her türlü ihtimal değerlendirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, acil durum tatbikatları eksiksiz yapılmalı."

Güvenlik eleştirilerinin yanı sıra santrala yönelik bir diğer eleştirinin, "alım garantisi" olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Mülkiyeti ve işletmesi tamamen Rusya'ya ait olacak santralin devreye girmesiyle Türkiye, 15 yıl boyunca piyasa fiyatının en az 3 katını bulan bir fiyat olan 12,35 dolar sent üzerinden alım garantisi verecek." görüşünü savundu.