CHP Aliağa İlçe Başkanlığı'na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe Örgütü 13. Olağan Kongresi iki adayın yarışıyla yapıldı. Avukat Özlem Şan Oğuzhan, 43 oy farkıyla ilçe başkanlığı görevine seçildi.



Aliağa Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye; İzmir CHP Milletvekilleri Atilla Sertel, Mahir Polat, İYİ parti Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, Alevi Kültür Derneği Aliağa Şube Başkanı Celal Süslü, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Aliağa Belediye CHP meclis üyeleri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.



Divan Başkanlığını İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın yaptığı kongrede, Özlem Şan Oğuzhan ve Saim Yurdakul'un listeleri yarıştı. 234 delegenin oy kullandığı seçimlerde 3 oy geçersiz sayılırken, Oğuzhan'ın listesi 137, rakibi Yurdakulun 'un listesi ise 94 oy aldı. Özlem Şan Oğuzhan 43 oy farkla uzun süre aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe başkanı seçildi.



Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede kısa bir teşekkür konuşması yapan Avukat Özlem Şan Oğuzhan, "Güçlü bir CHP için bundan böyle, çok daha fazla ve hep birlikte çalışacağız. Güneşi Aliağa'ya birlikte yeniden doğduracağız" dedi.



Kongrede Oğuzhan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Fatma Banu Ağgül, Burak Ağar, Fercan Atmaca, Mehmet Çam, Recep Çevik, Raziye Değirmenci, Cemal Demir, Hakkı Can Güral, Uğur Önder Koç, Zafer Maden, Özge Sümer, Necati Üşenti, Aynur Yılmaz. - İZMİR