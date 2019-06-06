CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt'u ziyaret etti
17 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alpu İlçe Teşkilatı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
(CHP
) Alpu
İlçe Teşkilatı, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
'u ziyaret etti.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete CHP Alpu İlçe Başkanı Ahmet Demirtaş
ve ilçe yöneticileri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Demirtaş, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda her şey güzeldi, artık daha da güzel oldu. Sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerinde, ben biliyorum ki hem İstanbul hem de Türkiye
için her şey çok güzel olacak" dedi. - ESKİŞEHİR
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