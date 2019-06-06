Son Dakika Haberleri: CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt'u ziyaret etti
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CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt'u ziyaret etti

17 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alpu İlçe Teşkilatı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt'u ziyaret etti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alpu İlçe Teşkilatı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete CHP Alpu İlçe Başkanı Ahmet Demirtaş ve ilçe yöneticileri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Demirtaş, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda her şey güzeldi, artık daha da güzel oldu. Sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, ben biliyorum ki hem İstanbul hem de Türkiye için her şey çok güzel olacak" dedi. - ESKİŞEHİR
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Odunpazarı, Kazım Kurt, Alpu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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