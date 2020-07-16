CHP Ankara heyetinden Polatlı'ya ziyaret - Son Dakika

CHP Ankara heyetinden Polatlı'ya ziyaret

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki heyet, Polatlı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki heyet, Polatlı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Veli Şahin, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, CHP Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı ve beraberindekiler, oluşan Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret etti. Borsa Başkanı Yahya Toplu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçelerinin güncel sorunları hakkında bilgi verdi.


CHP heyeti daha sonra Polatlı Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, çiftçinin son yıllarda çok büyük sıkıntıları olduğunu belirtti. Yeni korona virüs salgını ile çiftçinin yaşadığı yeni sorunları da anlatan Köseoğlu, yerelde kendi imkanları ile yeni çözümler üzerinde çalıştıklarını, çözüm odaklı projeler geliştirdiklerini söyledi.


CHP heyeti daha sonra Polatlı ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi, parti olarak bu sorunların çözümlerine yönelik çözümlerini aktardılar.


CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Polatlı ilçesindeki üreticilerin, çiftçilerin, esnafın durumlarını yerinde görmek, sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve çözümleri kendilerine anlatmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti. İl Başkanı Akıllı, "Polatlı öznelinde paylaştığımız bu sorunlar aslında tüm ilimizi, bölgemizi doğrudan ilgilendirmektedir, etkilemektedir. Polatlılı çiftçilerimizin sorunlarını çözmeye yönelik atılacak her adımın, geliştirilecek her çözümün ilimizi, hatta İç Anadolu Bölgemizi kalkındıracağı bir gerçektir. Yetkiyi ellerinde bulunduran sorumluların bu bilinçle kapsayıcı ve sürekliliği olan çalışmalar yapmaları gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Hikmet Akıllı, Polatlı, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:37 Kaynak: İHA

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