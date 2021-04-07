CHP Ankara İl Başkanı Akıllı'dan partisinin Etimesgut İlçe Başkanının disipline sevkine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Etimesgut İlçe Başkanının disipline sevkinin, kendisine yönelik eleştiri içerdiği iddia edilen açıklamayla ilgisi bulunmadığını, disiplin sürecinin daha önce başladığını bildirdi.

Akıllı, yazılı açıklamasında, 5 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında CHP Etimesgut İlçe Başkanının disipline sevki ve yönetimin görevden alınması kararına ilişkin haberlerin gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Akıllı, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçe başkanının disipline sevkinin, il başkanı olarak şahsım ve il yönetim kurulunu eleştirdiği iddia edilen açıklama ile ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim söz konusu açıklama 4 Nisan 2021 tarihinde yapılmış, Etimesgut İlçe Başkanı hakkındaki disiplin süreci ise 26 Şubat 2021'de, yani açıklamadan yaklaşık bir ay önce yapılan bir başvuru ile başlamıştır."

Dosyanın en son 29 Mart'taki toplantıda gündeme alındığını aktaran Akıllı, disipline sevk ile ilgili kararın bütün yönetim kurulu üyelerinin dosyayı inceleyebilmeleri için sonraki toplantıya bırakıldığını bildirdi.

Akıllı, açıklamasında "Bu duruma tüm Ankara İl Yönetimi ve bütün kurullarımız tanıktır. Ne hikmetse bu görüşmeden günler önce söz konusu açık mektup yayınlanmış, disipline sevk kararından sonra da bu sevk sanki il başkanını eleştiren politik görüşünden kaynaklıymış gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.