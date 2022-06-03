CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" - Son Dakika
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CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

03.06.2022 12:55

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Elbette adayı altılı masa belirleyecek ama ben CHP Ankara İl Başkanı olarak, Ankara İl Örgütü adına rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bizim adayımız Sayın Genel Başkanımızdır. Altılı masaya önerimiz de budur. Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Biz altılı masadan da aday olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "Elbette adayı altılı masa belirleyecek ama ben CHP Ankara İl Başkanı olarak, Ankara İl Örgütü adına rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bizim adayımız Sayın Genel Başkanımızdır. Altılı masaya önerimiz de budur. Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya geldi. Akıllı, sandık güvenliği başta olmak üzere seçimlere yönelik hazırlıkları, altı partinin temasları, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ HAZIRLIKLARI HAZİRANDA TAMAMLANACAK"

Ankara'daki seçim güvenliği hazırlıklarının haziran içinde bitirmeyi planladıklarını belirten Akıllı, "Ankara'da 40-45 bin kişiyi mobilize edeceğimiz bir seçimden söz ediyoruz... Seçim koordinasyon kurulu kuruyoruz. Seçim deneyimi olan partililerimizin yer alacak. Sonra bunlar üzerinde koordine edecek, milletvekillerimizin ve parti meclisi üyelerimizin, disiplin kurulu üyelerimizin de içinde olacağı seçim koordinasyon kurulu oluşturuyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCEKİ GEZİLER İLE ŞİMDİKİ ARASINDA ÇOK FARK VAR"

Akıllı, bir anket yaptırmadıklarını ancak sahada karşılaştıkları tutumun geçmişe göre olumlu olarak değiştiğini aktararak, "O kadar çok şikayet eden insanla karşılaşıyoruz ki. Daha önceki gezilerimiz ve şimdiki arasında kıyaslanamayacak kadar çok fark var" dedi.

Altılı ittifak hakkında "umut yaratan manzaralardan biri" yorumu yapan Akıllı, "Altılı masanın il ve ilçeler düzeyinde topluma yansıdığını özellikle seçim güvenliğine yönelik çalışmaların hızlandığını görüyoruz. Toplumda karşılık buldu" dedi.

"MESAJI ÖRGÜTE YÖNELİKTİ"

Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerine yaptığı uyarılara ilişkin Akıllı, "O örgüte yönelik bir konuşmaydı. Ankara'da uzun zamandır ilk defa örgütle bir araya geldi. Yaklaşık bin 100 kişi vardı. Tamamı örgüt temsilcileriydi. Genel Başkan, geleceğe yönelik mesajlar verdi. Biz onu sert-yumuşak diye değerlendirmeyiz. Partinin geleceğini Sayın Genel Başkan şekillendiriyor. Biz de onun üzerinden yürüyoruz. Yön gösterici bir konuşmaydı. Hatta basıp dağıtacağız. Örgüte rehber olacak" değerlendirmesi yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya önümden çekilin" ifadelerinin anımsatılması üzerine Akıllı, "Daha hızlanmamız gerektiğinde mesaj olarak algıladık. Parti içinde farklı görüşler olabilir. O konuşma asıl olarak altılı masayla birlikte kurulan bir yola hızlıca eşlik etme çağrısı diye bakıyoruz. Evet örgüte yönelik mesajdı. Yorulan varsa kenara çekilsin. Uzun yıllar görev yapan ve o sürece ayak uyduramayan yöneticilerimiz olabilir. ya bu sürece katılın, hızlanın ya da müsaade edin başkaları görevi üstlensin. Bizim için çok açık bir mesajdı" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ADAY KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra hem altılı masa liderleri hem büyükşehir belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığında isimlerinin geçtiğine yönelik soru üzerine Akıllı, "Elbette adayı altılı masa belirleyecek ama ben CHP Ankara İl Başkanı olarak, Ankara İl Örgütü adına rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bizim adayımız Sayın Genel Başkanımızdır. Altılı masaya önerimiz de budur. Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz" yanıtı verdi.

"DENKLEM GENEL BAŞKAN LEHİNE DEĞİŞECEK"

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin sık geçtiğinin anımsatılması üzerine Akıllı, "Ben denklemin Genel Başkan lehine değişeceği kanaatindeyim" dedi.

"KUVAY-I MİLLİYE RUHUNA 2023'TE DE İHTİYAÇ VAR"

CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ise şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Balkan camiası, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun her yerinde vardı. Çanakkale'de mezar taşlarında Balkanlı dedelerimizin isimleri yazılı.  Bizim dedelerimizin derdi neydi de Çanakkale'de savaştılar? İşte o ruh Kuvay-ı Milliye ruhuydu. O ruha 2023'te de ihtiyaç var. Sizler, bizler bu ülkenin kurucu unsurlarıyız ve bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Balkan camiası, bu ülkenin demokrasisinin sigortasıdır."

Gece, İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Shukar Muzika Grubu'nun birbirinden eşsiz Ege ve Balkan türküleri dinletisiyle son buldu.

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

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Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıkmasını bekliyoruz CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıkmasını bekliyoruz
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Hikmet Akıllı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: 'Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur' - Son Dakika


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