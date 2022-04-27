CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Merkezi İdare, Her Bireyin Bir Engelli Adayı Olduğunu Hatırlayarak Engelli Vatandaşlarımıza Karşı Her Zaman Duyarlı... - Son Dakika
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CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Merkezi İdare, Her Bireyin Bir Engelli Adayı Olduğunu Hatırlayarak Engelli Vatandaşlarımıza Karşı Her Zaman Duyarlı...

27.04.2022 12:15
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Merkezi İdare, Her Bireyin Bir Engelli Adayı Olduğunu Hatırlayarak Engelli Vatandaşlarımıza Karşı Her Zaman Duyarlı...

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “Merkezi idare sosyal devlet anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatında eşit ve üretken birer birey olmalarının herkesin görevi olduğunu unutmamalı, her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıdır” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Merkezi idare sosyal devlet anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatında eşit ve üretken birer birey olmalarının herkesin görevi olduğunu unutmamalı, her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıdır" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Engelliler Çalıştayı'nda konuştu. Akıllı, şunları söyledi:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması, yaşam kalitelerinin artırılması, medeni toplum anlayışının önemli bir parçasıdır. Engellilerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Engellilik sadece engelli bireyler ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutları ile hepimizi yakından ilgilendiren, herkesin ortak çabasını gerektiren bir sorundur. Eğitimden sağlığa, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar engellilerin karşı karşıya kaldığı tüm sorunlar ele alınmalı, ihtiyaca yönelik planlamalar yapılmalı, çözümler bulunmalıdır.

Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da engellilerin, toplumsal hayatta karşılaştığı sorunlarda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. CHP'li belediye başkanlarımızın görev yaptığı tüm il ve ilçelerde engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı, yoğun çalışmalar yürüttüklerini görmek mutlu etmekle birlikte bu sorun sarmalının sadece belediyelerin çabaları ile aşılamayacağı aşikar.

Merkezi idare sosyal devlet anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatında eşit ve üretken birer birey olmalarının herkesin görevi olduğunu unutmamalı, her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki, düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu sabır ve azimle önüne gelen engellerin aşılmasına inanmakla başlar."

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Kaynak: ANKA

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