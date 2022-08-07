Kılıçdaroğlu'nun, Elektrikleri Kesildiği İçin Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaşın "Baskı Yapıyorlar" Açıklamasını Paylaşan CHP Ankara İl Başkanı Akıllı:...

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrikleri kesik olduğu Mamak'taki evinde ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ün, ziyaretin ardından "Evimi boşalt diyorlar. Beni sıkıştırıyorlar" dediği videosunu paylaştı ve "İktidarın, Genel Başkanımızın ziyaret ettiği elektriği kesik vatandaşlara yaptığı baskıyı 24 Haziran'da söylemiştik! Bu baskıdan sonuç aldıkları anlaşılıyor. Ama gerçek, tam da o baskılar sırasında çekilen bu videoda yer aldığı gibi. Elektrikler kesikti… İktidar partisi, rüşvet istediği iddia edilen Mamak Belediye Başkanı ile ilgili işlem yapmak yerine, bunu ortaya çıkaran ve milletvekili adaylığı gerekçesiyle istifa eden ilçe başkanımızı ve bizi itibarsızlaştırarak gündemi değiştirmeye, rüşvet iddiasını gölgelemeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Nisan'da Ankara'nın Mamak ilçesine elektrik faturasını ödeyemediği için kesilen İbrahim Öztürk'ün evini ziyaret etmişti.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından, 24 Haziran'da; "AKP, Genel Başkanımız gittiği elektriği kesik vatandaşların peşinde. Keçiören'den sonuç alınamayınca, ev sahibine baskı yaparak Mamak'taki yurttaşı evinden çıkartılmasını sağladılar. Şimdi de para teklif ederek ortada mizansen olduğunu söyletmeye çalışıyorlar. Mızrak çuvala sığmaz ki!" açıklamasını yapmıştı.

Akıllı, bugün sosyal medya hesabında; Öztürk'ün o tarihte yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı. Akıllı'nın paylaştığı videoda Öztürk, şunları söyledi:

"İKTİDARDAN ARIYORLAR BENİ SIKIŞTIRIYORLAR"

"Türkiye'nin güzel insanları. Ben İbrahim Öztürk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımız, Mamak'ta evime ziyarete geldi. Ziyaretime geldiğinden dolayı ev sahibi, 'Benim evime nasıl Kılıçdaroğlu'nu getirirsin. Evimi 13'üne, pazartesiye kadar boşaltın' dedi. Ben de pazartesiye kadar çıkıyorum. Bunlar hariç üzerime daha üst liderlerden, adamlarından telefonlar geliyor, baskılar geliyor; 'Evini boşalt', 'Bunlar geldi gitti sizin için ne yaptı, neler yaptı', 'Biz yapacağız her şeyini bak geldiler gittiler, oyun yazdınız, senaryoyu kurdun çektin gittin, belediyemizi kötüledin.' Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gittikten sonra Mamak Belediyesi'nden evimi tekrar incelemeye geldiler. Aradan 2 ay geçti ne gelen var ne giden. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, bunlar insanları sömürüyor, insanları kandırıyor. İnsanların duygularıyla oynuyor, geleceğiyle oynuyor. Evimi boşalt diyorlar, genel merkezden arıyorlar, iktidardan arıyorlar, beni sıkıştırıyorlar. Bunları gün yüzüne çıkartıyorum, benim elektriğim kesikti. Bir buçuk aydır ödeyememişim. Sayın Genel Başkanım geldikten sonra elektriğim ödendi. Elektriğimizi ödedik. Olur da iktidara geldiği zaman neler gün yüzüne çıkıyor, neler açıklanıyor, ne rakamlar söyleniyor o zaman herkes duyar. Buradan kısa ve özce şunu söylemek istiyorum, tüm Türkiye milleti adına artık insanlar gözlerini açsın. İnsanlar gözlerini uyandırsın. Ekmek 3 lira olmuş. Kemal Sunal'ın neyi varsa her şey doğru çıktı filmlerde. Sayın Genel Başkan'ıma buradan başarılar diliyorum. Sonuna kadar da yanınızdayım. Gerekirse dışarda kalırım, çöp toplarım yine kimseye muhtaç olmam."

"MAMAK BELEDİYE BAŞKANI BİZİ İTİBARSIZLAŞTIRARAK GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE, RÜŞVET İDDİASINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYOR"

Akıllı, Öztürk'ün videosunu paylaştığı mesajında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidarın, Genel Başkanımızın ziyaret ettiği elektriği kesik vatandaşlara yaptığı baskıyı 24 Haziran'da söylemiştik! Bu baskıdan sonuç aldıkları anlaşılıyor. Ama gerçek, tam da o baskılar sırasında çekilen bu videoda yer aldığı gibi. Elektrikler kesikti… İktidar partisi, rüşvet istediği iddia edilen Mamak Belediye Başkanı ile ilgili işlem yapmak yerine, bunu ortaya çıkaran ve milletvekili adaylığı gerekçesiyle istifa eden ilçe başkanımızı ve bizi itibarsızlaştırarak gündemi değiştirmeye, rüşvet iddiasını gölgelemeye çalışıyor."