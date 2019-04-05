Son Dakika Haberleri: CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Seçmen Mansur Yavaş'ı Seçmiştir

CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Seçmen Mansur Yavaş'ı Seçmiştir

12 dakika önce

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkı ile seçimi kazanmıştır.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Seçmen Mansur Yavaş'ı Seçmiştir, System.String[]
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkı ile seçimi kazanmıştır. Seçmen kararını vermiş, Sayın Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Hakkımıza ve hukukumuza sahip çıkacağız" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimin sonucunun ortada olduğunu dile getiren Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkı ile seçimi kazanmıştır. Bütün sandık başkanlarının, kamu görevlileri tarafından seçildiği belirtmek, hatırlatmak isterim. Her sandıkta seçime giren bütün partilerin görevlileri bulunmaktadır. Her parti ayrıca müşahitlerini görevlendirmiştir. Sandık başında tutulan tutanaklara hiç kimse itiraz etmemiştir. Buna rağmen oyları yeniden saymak için ısrar etmek, sandıktan çıkan sonucu kabul etmemektir" diye konuştu. 

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in sözlerine de tepki gösteren Güvener, "İktidar partisinin sayın genel sekreteri, yaptıkları itiraz sonucu çıkan sonucu beğenmemiş. Diyor ki 'Beklentimizi karşılamadığı için yeniden itiraz edeceğiz'. Bunlar vahim sözlerdir. Ankara'mız, 124 bin 489 oy farklı ile seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı karşılamaya hazırdır. Seçmen kararını vermiş, Sayın Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Hakkımıza ve hukukumuza sahip çıkacağız. Buradan iktidar partisi yetkililerini seçmen iradesine saygı duymaya davet ediyorum" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıfkı Güvener'in açıklaması

Haber-Kamera:  Selen YALAZ- Kaan ULU- Harun ÖZALP/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı Son Dakika! AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:02:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Seçmen Mansur Yavaş'ı Seçmiştir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]