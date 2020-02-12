CHP Ankara İl Başkanı Güvener, yeniden aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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CHP Ankara İl Başkanı Güvener, yeniden aday olmayacağını açıkladı

6 saat önce

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, pazar günü yapılacak il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener, yeniden aday olmayacağını açıkladı, System.String[]

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, pazar günü yapılacak il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

Güvener, yazılı açıklamasında, Nisan 2018'den bu yana il başkanı olarak üstlendiği görev süresinin 16 Şubat itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile son kez görüşme yaptığını aktaran Güvener, görüşmede, Türkiye'nin içine düştüğü zorluklardan kurtulmasının yolunun öncelikle CHP'nin birlik ve beraberliğinden geçtiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Güvener, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımıza ülkemizde kurulmasını istediğimiz demokrasinin bütün kurallarıyla işler hale gelebilmesinin ön koşulunun, öncelikle ülkeyi yönetmek iddiasındaki siyasal partilerin demokrasiyi içselleştirmesiyle mümkün olacağına inancımı bir kez daha belirterek, il başkanlığı görevimi, 16 Şubat itibarıyla tamamlayıp, yeniden aday olmayacağımı belirttim. Benim için en büyük makam, Ankara'da 25 yıllık AKP zihniyetine son vermiş olmanın haklı gururu ile seçmenlerimizin ve partili yol arkadaşlarımın gönüllerine girmiş olmanın onuruna sahip olmaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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