CHP Ankara İl Başkanlığında seçim süreci - Son Dakika
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CHP Ankara İl Başkanlığında seçim süreci

6 saat önce

CHP Ankara İl Başkanlığı için Ayhan Yalçınkaya'nın ismi ön plana çıkıyor.

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CHP Ankara İl Başkanlığı için Ayhan Yalçınkaya'nın ismi ön plana çıkıyor.


Pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP Ankara İl Başkanlığı seçiminde başkan adayı eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya'nın isminin ön plana çıktığı belirtiliyor. Yalçınkaya'nın tabandan geldiği için seçilme olasılığının yüksek olduğu konuşuluyor.


İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde seçime tek aday ile giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara için birkaç adayın ismi konuşulmaya devam ediyor. İzmir İl Başkanlığına tekrardan seçilen Deniz Yücel'in ardından İstanbul İl Başkanlığına da Canan Kaftancıoğlu seçilmişti. İzmir ve İstanbul seçimlerinden sonra gözler 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan Ankara seçimine çevrildi. Tabandan gelen Ayhan Yalçınkaya, daha örgütlü bir Ankara için Ankara'yı 600 delege ile birlikte yöneteceklerinin altını çiziyor. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Yalçınkaya, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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