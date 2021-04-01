CHP Ankara Kadın Kolları üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etti - Son Dakika

CHP Ankara Kadın Kolları üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etti.

CHP İl Başkanlığı önünde toplanan kadın kolları üyeleri, "Yaşasın kadın dayanışması " ve "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı dövizler taşıdı, "Mor adımlar Ankara'da direniyor" yazılı pankart açtı.

Polis tarafından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürümelerine izin verilen grup, protesto eylemlerine burada bir süre daha devam etti.

Daha sonra İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz, grup adına basın açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve mücadele adına imzalanmış bir can simidi olduğu ifade eden Ayaz, sözleşmeden çekilme kararının kendileri için "yok hükmünde" olduğunu söyledi.