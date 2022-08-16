Gamze Taşcıer: 10 İlde 21 Kamu Hastanesini Kapatan, 'Paran Kadar Sağlık' Anlayışıyla Vatandaşlarımızı Özel Hastanelere Mecbur Bırakan Kişi, Recep...

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hastane yaptırıp yaptırmadığı soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AKP iktidarları döneminde kapatılan kamu hastanelerini anımsattı. Taşcıer, "Yandaşlara para aktarma makinesi olarak çalışan şehir hastanelerine verdikleri hasta garantileri dolsun diye 10 ilde 21 kamu hastanesini kapatan kişi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sağlığı piyasalaştıran, 'paran kadar sağlık' anlayışıyla vatandaşlarımızı özel hastanelere mecbur bırakan kişi de Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi.

Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AKP'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda söylediği "Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede SSK'nın başındaydın. Allah aşkına çık da de ki 'şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim' de" sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Taşcıer, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"SSK/SGK Genel Müdürlerinin hastane yapımını bitirme ve açılışını yapma görevi hangi yasal düzenlemede yer almaktadır?

2002 yılından bu yana hangi SSK/SGK Genel Müdürleri hangi hastanelerin yapım talimatını vermiştir?

2002 yılından bu yana hangi SSK/SGK Genel Müdürleri hangi hastaneleri açmıştır?"

"GENEL MÜDÜRÜN GÖREV TANIMLARI ARASINDA GÖREMEDİĞİMİZ VE SADECE ERDOĞAN'IN GÖREBİLDİĞİ BİR MADDE Mİ VAR"

Taşcıer, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hangi hastaneyi yaptırıp açtığını sordu. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin böyle ilginç bir ifade kullanması da doğal olarak kamuoyunda merak uyandırdı. SSK Genel Müdürlerinin hangi yasaya göre hastane yaptırıp açtırmak görevleri olduğunu açıklarlarsa bu merak giderilmiş olur. Genel Müdür'ün görev tanımları arasında bizim göremediğimiz ve sadece Erdoğan'ın görebildiği bir madde mi var? Yoksa halka alenen yalan söyleyip aldatmaya mı çalışıyor; bu soruya verecekleri yanıtla göreceğiz, tabii verirlerse. Ayrıca Sayın Erdoğan böyle bir iddiada bulunduğuna göre kendi dönemlerinde de hangi SSK/SGK Genel Müdürlerinin hangi hastaneyi yaptırdığını ve açtığını açıklayabilir diye düşünüyoruz.

"ŞEHİR HASTANELERİNE VERDİKLERİ HASTA GARANTİLERİ DOLSUN DİYE 21 KAMU HASTANESİNİ KAPATAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Ama bu halk, hastane kapatanların kim olduğunu biliyor. Yandaşlara para aktarma makinesi olarak çalışan şehir hastanelerine verdikleri hasta garantileri dolsun diye 10 ilde 21 kamu hastanesini kapatan kişi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sağlığı piyasalaştıran, 'paran kadar sağlık' anlayışıyla vatandaşlarımızı özel hastanelere mecbur bırakan kişi de Recep Tayyip Erdoğan'dır."