Gamze Taşcıer, İktidarın Yeni Sosyal Konut Projesini Değerlendirdi: "Asgari Ücretli 6 Ayda Bir Zam Almıyor, Artan Taksitleri Nasıl Ödeyecekler?" - Son Dakika
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Gamze Taşcıer, İktidarın Yeni Sosyal Konut Projesini Değerlendirdi: "Asgari Ücretli 6 Ayda Bir Zam Almıyor, Artan Taksitleri Nasıl Ödeyecekler?"

14.09.2022 11:37
Gamze Taşcıer, İktidarın Yeni Sosyal Konut Projesini Değerlendirdi: "Asgari Ücretli 6 Ayda Bir Zam Almıyor, Artan Taksitleri Nasıl Ödeyecekler?"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili “Aylık 2 bin 280 lira olarak açıklanan taksitler öyle kalmayacak. Taksitler yılda iki kez, memur maaş oranı kadar artırılacak. Asgari ücretli bu sene Erdoğan ve partisi ekonomiyi batırdığı için istisnai olarak ara zam aldı. Peki almadığında ne olacak? Asgari ücretli 6 ayda bir zam almıyor, artan taksitleri nasıl ödeyecekler? Şu çok net, ödeyebilmenin yolu enflasyonun düşmesi. Yani sonuç olarak, ev sahibi olabilmek için iktidarın değişmesi gerek" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili "Aylık 2 bin 280 lira olarak açıklanan taksitler öyle kalmayacak. Taksitler yılda iki kez, memur maaş oranı kadar artırılacak. Asgari ücretli bu sene Erdoğan ve partisi ekonomiyi batırdığı için istisnai olarak ara zam aldı. Peki almadığında ne olacak? Asgari ücretli 6 ayda bir zam almıyor, artan taksitleri nasıl ödeyecekler? Şu çok net, ödeyebilmenin yolu enflasyonun düşmesi. Yani sonuç olarak, ev sahibi olabilmek için iktidarın değişmesi gerek" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Taşçıer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"BİR ÖNCEKİ PROJEDE TAAHHÜT EDİP DE HALA BAŞLAMADIĞINIZ KONUTLARI ACABA BU YENİ PROJE İÇİNE DE YEDİRDİNİZ Mİ?"

"Dün bir kez daha yeni bir Sosyal Konut projesi duyuruldu. Ancak 2019'da yine Erdoğan'ın duyurduğu 100 bin Sosyal Konut projesinin hak sahipleri yıllardır konutların akıbetini soruyor. Daha ihalesi bile yapılmamış konutlar var. Örneğin Tuzla'da yapılacak konutların ihalesinin Ekim 2022'de yapılacağını bir vatandaş öğrenebilmiş. 3 yıl sonra ihalesi yeni yapılıyor. Acaba seçim yatırımı olarak duyurulan bu yeni projenin akıbeti de böyle mi olacak? Açıklanması gereken bir soru daha var. Hem geçmişte açıklanan ve inşaatı başlamayan projede hem de bugün açıklanan projede İstanbul Tuzla var. Merak ediyor ve soruyorum, bir önceki projede taahhüt edip de hala başlamadığınız konutları acaba bu yeni proje içine de yedirdiniz mi? Farklı konutlarsa açıklasınlar kamuoyu aydınlansın. Ama üç yıldır önceki projenin konutlarına niye başlayamadıklarını da açıklarlarsa herkes nedenini öğrenmiş olur.

"ASGARİ ÜCRETLİ 6 AYDA BİR ZAM ALMIYOR, ARTAN TAKSİTLERİ NASIL ÖDEYECEKLER?"

Bir diğer konu ise, aylık 2 bin 280 lira olarak açıklanan taksitler öyle kalmayacak. Taksitler yılda iki kez, Memur Maaş Artış Oranı kadar artırılacak. Hatırlatayım, son memur zammı yüzde 42 civarındaydı. Misal ödemeler başlamış olsa taksit 3 bin 200'ün üzerine çıkardı. Asgari ücretli bu sene Erdoğan ve partisi ekonomiyi batırdığı için istisnai olarak ara zam aldı. Peki almadığında ne olacak? Hani dar gelirli için ya bu proje, asgari ücretli 6 ayda bir zam almıyor, artan taksitleri nasıl ödeyecekler? Şu çok net, ödeyebilmenin yolu enflasyonun düşmesi. Yani sonuç olarak, ev sahibi olabilmek için iktidarın değişmesi gerek."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Sosyal Konut, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer, İktidarın Yeni Sosyal Konut Projesini Değerlendirdi: 'Asgari Ücretli 6 Ayda Bir Zam Almıyor, Artan Taksitleri Nasıl Ödeyecekler?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gamze Taşcıer, İktidarın Yeni Sosyal Konut Projesini Değerlendirdi: "Asgari Ücretli 6 Ayda Bir Zam Almıyor, Artan Taksitleri Nasıl Ödeyecekler?" - Son Dakika
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